用00933B老母雞養00878及00922！ 專家「母子投資法」：現金流、資本利得全跟著來

《投資嗨什麼》分享，用穩定息收，再去投資積極型的產品，達到所謂的母子投資法，如同老母雞下蛋，拿蛋去養下一隻金雞母；雞生蛋，蛋生雞，讓投資達到生生不息的概念。

其實可以利用高股息的人氣王國泰永續高股息（00878）做出搭配，拿穩健的月配債券型ETF國泰10Y+金融債（00933B）當老母雞，每個月的現金流債息，選擇穩健的00878或資本利得的市值型國泰台灣領袖50（00922）就可以達到上述的效果。

以下為影音內容：

自組月月配 收息組合一定要有標配00878

00878這次配不只是「複製貼上」0.35元了，而是直接加碼到0.4元；00933直接配出3個半月的債息0.23元！

00878在報酬率上面是有增長的，股息的部分也還不錯，更重要的是規模和受益人數夠高，投資人在持有的過程中就不太需要太擔心，假使買到冷門的產品投資人較少，就會比較難找到訊息討論，這樣會導致投資的信心度比較不好。

像是00878的受益人數這麼高，網路上隨便發問或找相關訊息，都可以有人可以和你討論現在的狀況，其實講白了就是「不會寂寞」，會比較有「安心感」；在投資的路上會有很多的朋友，有種「同舟共濟」的感覺。

00922是市值型的ETF，這檔是隱藏版的ESG，以市值排序還有加入低碳轉型的因子；2024開春以來就會面臨到碳關稅的問題，將其因子加入進去，就比較有能力去選到一些可能受碳關稅影響比較小的公司，相對於未來的獲利和訂單是比較有保障的。

另外一檔則是00933B，這檔是十年期以上的金融債產品。

選股機制：

1.優先債。 2.排除COCO債（次順位債）；就是大家在市場聽到會出問題的債，直接排除掉，代表手上都是評級非常高的公司，美國重要的大銀行都列為成分股，且台積電也默默地進場在布局這些金融債。

所以要跟隨台積電的腳步，布局金融債的話，且是高等級的金融債，那就選擇00933B是非常方便，且更重要的是它的風險等級很低才RR2，是偏保守的投資。

且現在是升息的尾聲，大家都知道2024年沒有什麼例外，會開始以降息的循環，降息開始的話就是債息跟利得兩頭收，所以這個時間點布局很不錯。

另外，要穩健收股息就選00878，今天在股票市場裡面應該沒有人沒聽到00878這幾個數字，規模、市值、知名度，都已經站在非常高點的位置了。

再一檔，假設要積極，就是要拚所謂「資本利得」，要跟隨市場長期的成長，這時候市值投資絕對是王道選擇，若覺得早期發行的市值型產品太貴，那小資版的0050也就是00922也是可以納入考量的。

00878+00933B+00922的配息次數

且00933B跟00878近期將除息，最後買進日都是2月26日，投資人可以注意一下。

讓投資人不但可以月月領獎金，更是還有季獎金的概念。

「母子投資法」效益UP！核心跟衛星怎麼選？

母子投資法是什麼概念，首先要養出一隻金雞母，養了老母雞就可以生蛋，拿到了蛋就可以去養出另外一隻的金雞母。

利用雞生蛋，蛋生雞；然後繼續雞生蛋，蛋生雞。就是一個綿綿不絕，生生不息的概念。

所以只要一開始老母雞養好的話，後面的子子孫孫，全部都會跟著來，這就是母子投資法的概念。

所以首先母體的ETF一定要挑穩定性高的，就像媽媽一樣，假設媽媽一天到晚暴衝，那小孩日子就不開心了；談穩就是要挑保守性一點的，然後波動比較低的產品，上述所談的00933B（債券型的產品）就比較適合。且它剛好是月配息，代表每個月都可以創造出一筆金流出來，就可以拿這筆金流拿去做再投資的動作。

那再投資的標的物就不能在挑穩定性高的，因為都是穩定性高的，那整體的報酬績效，就會像一攤死水一樣，會如同白開水般的生活一樣平淡。

領到的股息，就要選擇積極的標的物，就會建議選擇00922或是00878提高預期的報酬率，比較可以拿到好的資本利得效果。

藉此達到滾雪球效果，千萬不要隨便離開，不要滾一兩個月人就跑走了，滾雪球就是需要一個夠長的坡，也就是時間，若沒有給出足夠的時間，怎麼長出夠大的雪球呢？

用三檔股債ETF每月加薪一萬元，這檔只要91張就能月領一萬

一般的上班族選ETF，絕對這一生最正確的選擇，今天想要做到每個月領一萬，以下圖表參考：

三種股債配置組合，CP值最高的只要200萬就能月領一萬

三檔覺得太多，那兩檔搭配，假設股息跟債息都要，那就是00878+00933B兩檔都買，建議股債6：4方式，月領一萬大約只要205萬。

要比較積極的，用00922搭配00933B，一樣也是股債搭配6：4方式，但殖利率較低，需要準備到274萬左右。

如果不想要投資債券，要全心全意進攻股票，就是00922配00878，這樣的話大概要準備265萬。

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