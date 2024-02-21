台股久留萬8…市值型ETF準備翻身？ 網點名：006208、00923都好香

開工以來台股表現亮眼，台股指數20日大漲逾百點，收18,753.16點、續創歷史新高。PTT網友討論「市值型ETF準備翻身」，有網友認為，整體趨勢還會再往上走，直呼「006208、00923都好香」。

台股20日表現亮眼，盤中最高一度達18756.33點，持續再創歷史新高，終場收18753.16點，上漲117.36點，漲幅0.62%，成交量3,522.73億元，三大法人買超51.8億元。

一名網友在PTT發文表示，現在是經濟好起來的階段，市值型ETF跟著台積電等大盤飆漲，「含積量」高的存股都變飆股，他直呼「市值型ETF要跟著台積電翻身了」。

該網友目前投資0050、00923，他表示，年前有一波漲勢，不過他都沒有賣出，年後這兩檔直接變飆股，因此他有賣出一些股份，當作包紅包給自己，他好奇，「要繼續相信會繼續漲留著，還是要趁現在報酬率很不錯的時候賣掉？」

其他人則留言「繼續留吧 應該還會繼續往上，006208+00923兩檔都好香」、「我過年前賣4張00923，年後我傻眼，現在還在傻，漲到18是怎樣」、「00923股價15買進那天漲到18歷史最高，還好有繼續放小賣一點掉，建議可以繼續放剛好等下個月配息」、「市值型還是得持有的，至少有保底」、「市值無所謂翻不翻身，它就是平均報酬，所以一定有部分股比它好/壞」。

不過也有人更喜歡高股息ETF，留言「全都被高股息屌打」、「高股息比較香，都出高股息」、「台積電強的時候才能大聲，就不要又睡一整年」、「gg今年高點已經過了 翻個屁身」、「市值型就拿平均報酬而已也可以優越，整天在那邊嘲諷別的投資人」。