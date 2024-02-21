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00878、0056今年息收剩5％被嫌太少？網酸「胃口大什麼」：贏過許多金融股了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國泰投信董事長張錫日前向媒體透露「00878是任內最成功的基金」，不過他預估，今年高股息ETF報酬率會比去年少一半，總報酬裡頭的息收約能維持5%至6%。PTT網友不以為然表示，5%已經是很不錯的數字，甚至贏過許多金融股配息，現在卻被嫌棄太少，狠酸「過太爽！高股息之亂」。

00878受益人數超過一百萬、高居第一，資產規模僅次於0056，去年含息總報酬率43%，張錫表示，去年大漲不是常態，今年大盤有機會到18800點，不過今年高股息ETF總報酬率將較去年少一半，息收約能維持5%至6%，低於去年8%。

一名網友在PTT分享新聞並表示，他也有跟風投資00878，幸運的「多吃了幾口飯」，他好奇問，「今年你各位股神打算去哪吃飯？」

不少人認為息收5%已經很不錯，網友留言「5%就很好了啊是要多少」、「5-6%贏過不少金融股了」、「本來就是抓5%就好...超過5%不是常態當多賺的」、「胃口被養大了」、「每年獲利穩定5%這個PR已經80以上了，現在大家胃口到底多大？」、「現在一年5%都被嫌棄了喔」、「以前金融股還有5%，現在還有嗎？」、「高股息之亂，以前5%算很好了，現在5%的被講的像垃圾一樣」。

還有人留言「我還是喜歡買0050，跟著大盤不會輸」、「高股息實際算長天期報酬率遠低於5%」、「高股息狗都不買」、「長榮40%也被講成垃圾啊，習慣就好」、「高股息也是會漲啊，只是漲輸市值型，再加上股息，還行吧」。

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