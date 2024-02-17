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存金融股還不如00933B…相對穩健和收益兼具的標的！ 他：債市回檔建立部位好機會

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

過年期間，聽到有長輩在討論，金融股去年配得不好，是否還要繼續存？

許多投資人鍾愛「金融股」，因為銀行本業較穩定，覺得銀行夠大比較不會倒，根據集保資料，截至2/5全台持有「金融保險業」股票的股民總計超過848萬人，這些投資人無非是希望透過投資金融股，領息創造穩定的現金流。

觀察股民最多的四檔金融股：開發金、玉山金、中信金、兆豐金；過去3年裡，配息表現其實不算是穩定，尤其是在2023年，現金殖利率明顯下降，開發金甚至不配息。

近期金融債ETF熱度很夯，出現不少存金融股不如存金融債ETF的想法！

從風險角度來看，市面上的金融債ETF皆為「投資等級債」，S&P Global報告顯示，金融機構的違約率明顯低於非金融業。

從收益的角度來看，金融債目前殖利率5%以上，基於目前金融股的表現，同時就報酬來看，金融債今年來績效更勝金融股，算是風險不高，收益也不錯的選擇。

喜歡存金融股的投資朋友，可以讓資產配置更加多元，達到分散風險的效果，金融債與金融股有部分相似的特性，是屬於相對穩健+收益兼具的標的，債市目前還處於甜蜜點，不僅有債息入袋，未來降息時還能夠有資本利得機會，投資人可以多加關注！

目前市面上的金融債ETF，以國泰10Y+金融債（00933B），價格最親民、好入手（16.5元左右），月月配且具有收益平準金機制，加上2/27即將除息，這次一張配出230元。

近期債市回檔，是建立部位好機會，提醒要在2/26持有，才可參與本次配息喔！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 2883開發金 2884玉山金 2886兆豐金 2891中信金 收益平準金 月配息 金融股

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