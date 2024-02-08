快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

0050、00850、006208、00692…都大盤型ETF怎選？ 她：自己需有想法不要心猿意馬

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

投資要有想法不要心猿意馬

昨天上線的影片有幾位投資朋友留言問：「改存xxxxx這一檔ETF好嗎？」

市面上ETF太多檔了，我們如果在影片裡全部列出來，投資朋友看了可能會眼花繚亂，所以只會提幾檔ETF，不代表沒有提到的ETF不好。

投資朋友不論是要選擇0050、00850、006208、00692或是類似的ETF都可以

投資最重要的是要有自己的想法，千萬不要看到新的資訊就心猿意馬想換。

可以先判斷心動的這一檔ETF跟已有的ETF是不是類似？有需要換嗎？換的話效果會更好嗎？還是再投資，讓二檔PK再汰弱留強？

可以思考的面向蠻多的...

建議投資之前先做好功課，有自己的想法，千萬不要只想要答案不問過程，畢竟每個人的風險屬性及背景不一樣喔！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 ETF

延伸閱讀

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

每月存股一萬複利5％計算35年能破千萬！ 那0056、00878、00919、00929該選誰？

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

收到0056收益分配通知書沒？ 專家：接下來看00878還有00919表演了

相關新聞

0050、00850、006208、00692…都大盤型ETF怎選？ 她：自己需有想法不要心猿意馬

投資朋友不論是要選擇0050、00850、006208、00692或是類似的ETF都可以！

他買00679B被套1年、慘虧5萬⋯成最失敗投資！網曝最大錯誤點

兔年台股已於2/5正式封關，網友回顧過去一年的投資策略，他自認最失敗的投資就是買進元大美債20年（00679B），目前虧損率達7.76%、5萬515元，套牢近一年。其他人則直言，「債市不要抄底，漲的還比股票慢」。

收到0056收益分配通知書沒？ 專家：接下來看00878還有00919表演了

收到0056的收益分配通知書了！過完年領紅包

投資達人「4策略」買市值型ETF 輕鬆獲利

投資達人股魚在股市打滾20多年，41歲離開職場，展開財富自由人生。

每月存股一萬複利5％計算35年能破千萬！ 那0056、00878、00919、00929該選誰？

每月10000元開始投資，退休後有多少？

00919「幫付錢」水、通勤、手機月費！ 她累績被動現金流：僅需要10.5張達成

00919群益精選高息；因其高股息的特色，以每季0.55元的股息計算，用股息來支付水費，只要一張，用股息來支付電信費，只要三張，不管用年終獎金來投資或定期定額，都很適合小資族來累績被動現金流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。