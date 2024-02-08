0050、00850、006208、00692…都大盤型ETF怎選？ 她：自己需有想法不要心猿意馬

投資要有想法不要心猿意馬

昨天上線的影片有幾位投資朋友留言問：「改存xxxxx這一檔ETF好嗎？」

市面上ETF太多檔了，我們如果在影片裡全部列出來，投資朋友看了可能會眼花繚亂，所以只會提幾檔ETF，不代表沒有提到的ETF不好。

投資朋友不論是要選擇0050、00850、006208、00692或是類似的ETF都可以

投資最重要的是要有自己的想法，千萬不要看到新的資訊就心猿意馬想換。

可以先判斷心動的這一檔ETF跟已有的ETF是不是類似？有需要換嗎？換的話效果會更好嗎？還是再投資，讓二檔PK再汰弱留強？

可以思考的面向蠻多的...

建議投資之前先做好功課，有自己的想法，千萬不要只想要答案不問過程，畢竟每個人的風險屬性及背景不一樣喔！

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