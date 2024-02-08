他買00679B被套1年、慘虧5萬⋯成最失敗投資！網曝最大錯誤點

兔年台股已於2/5正式封關，網友回顧過去一年的投資策略，他自認最失敗的投資就是買進元大美債20年（00679B），目前虧損率達7.76%、5萬515元，套牢近一年。其他人則直言，「債市不要抄底，漲的還比股票慢」。

一名網友在論壇Dcard發文分析過去一年的股票投資，他表示，基本上去年的投資都有獲利，尤其是AI族群，他自認最失敗的一筆投資就是買進元大美債20年（00679B），目前虧損率達7.76%、5萬515元，已經套牢快一年。

該網友說，買進00679B時的市場氛圍，一面倒地認為3.5- 4%已經是升息的極限，所以他在殖利率 3.7%左右就進去買美國公債，結果殖利率一路飆到5%， 到最近才又降到4%左右。

該網友總結得到的四大教訓，第一，以後熊市要結束時，看不準，就買2倍大盤ETF。第二，要追求更高利潤，買些不會倒的好公司，如台GG，廣達，APP，navdia，goo，META。第三，這次美債買太早，買美債本身不是錯誤投資，問題是想抄底的想法才讓他套牢一年，未來只做順勢交易。第四，要聽勸，不怕抄作業，如年初巴菲特投資日股，他原想跟進最後卻放棄，如今看來，確實要聽信專家做法。

其他人則留言「你的體會全部正確，債市不要抄底，漲的還比股票慢」、「才擺一年而已想太多了吧，重點是資產配置。你壓股市如果壓錯不就賠更多」、「、債券本來就是防禦性資產，你要重壓再來說沒跟上股票的漲幅，不是很好笑嗎？在購買前應該先想想你真的需要這項商品嗎(例如配息穩定)？而不是一昧聽人家說會降息就胡亂買進」。

還有人留言「看個人屬性，我去年做AI賠了20幾%，美債目前還抱著，剩賠不到5%，個人覺得美債才最適合自己」、「跟你一樣，後來去年底Fed氛圍不對，果斷短線獲利出場，秒轉NVDA，不能說買債不對，剛好沒對上我自己的投資屬性而已」。