00878每月買進一張連續13個月「績效曝光」！ 他：空頭比0050抗跌多頭更會漲

2024我把00878所有股息再投入，買下第14張00878！

知美從2023年開始，每個月無腦買下一張00878國泰永續高股息，目前邁向第13個月總共持有14張，總投入成本27萬5293元，帳面損益目前是正的3萬0199元，帳面報酬率10.97%，加上已經領到手的現金股利7300元，實際含息總報酬率是13.62%。

善用股息再投入，加速自己的資產累積速度

每個月無腦買下一張00878國泰永續高股息，持續13個月為什麼持有14張？

因為00878去年總共幫助知美領到現金股息7300元，知美沒有選擇將領到的股息花掉，而是通通留下來，並在2024年的第一個月，將所有股息再投入，原本1月份無腦買下的第13張00878，加上股息再投入湊整數買下的第14張，才出現持續13個月卻持有14張的狀況，選擇股息再投入，希望能夠透過複利效應，加速自己的資產累積速度。

當然，有些觀眾朋友習慣將現金股息留下來，等待價格下跌再加碼買進，不論領到的配息如何應用，只要能夠讓自己開心，幫助自己長期累積資產就通通是好方式。

為什麼會選擇00878定期定額？

因為00878連續兩年績效更勝0050！

2022年市場面臨大空頭，00878一整年的含息總報酬率-9.49%，比0050一整年的含息總報酬率-20.82%更抗跌。 2023年市場面臨大多頭，00878一整年的含息總報酬率+42.49%，比0050一整年的含息總報酬率+27.00%更會漲。

不論面對市場空頭、多頭皆表現亮眼，加上00878一年總共配發4次現金股利，選股邏輯利用最近三年的平均年化股息殖利率篩選，最近三年不論價格大漲大跌，年化配息率穩定維持6%上下，身為全台受益人數最多ETF也是實至名歸。

2024年01月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.40元，利用公告當天的收盤價格21.63元計算，單季配息率1.85%，年化配息率7.40%，全台灣118萬受益人一起領紅包

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.40元 最後買進日：2024年02月26日 除息日：2024年02月27日 配息日：2024年03月25日

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

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