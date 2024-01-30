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買00919這種高股息ETF要被課很高額稅？ 她：需看股利明細有些能抵稅

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

投資高股息ETF要被扣高額稅很不划算？

有位雪友私訊問雪倫：「買了100張00919 讓它複利滾利，但一年領20萬的息要被扣20%的稅等於被扣5萬，實領只剩15萬，一想到就很不爽！是不是要改投資債券ETF就不會被扣這麼高的稅。」

雪倫回：「每個人的狀況不同，如果想節稅，投資債券ETF或是海外ETF 像是00757，00916這類型都可以。」

雪倫提醒這位雪友可以看一下00919的股息通知單，上面會列明細：

如果列的是54C 股利不能抵稅

如果列的是76W 交易利得跟收益平準金的話可以抵稅

而54C的課稅可以自行選擇合併計稅8.5%折減稅額或是分開計稅28%計算，一般投資朋友應該都是選擇8.5%折減稅。

雪倫舉個簡單的例子，讓雪友更好理解，假設：

領ETF息一年20萬元，其中有15萬元是54C股利...

15萬X8.5%＝12,750（可折減稅）

15萬-12,750＝137,250元

用這個金額再乘以所繳的稅得稅率。

以上，是雪倫理解的部份，所以並不是全部20萬的息都列股利金額。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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