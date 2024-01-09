升息恐已結束但未達降息階段？ 她：00937B溢價2.1％怎樣買都非合理價格
上班前碎碎念系列
美國聯準會理事Michelle Bowman過去向來支持量化寬鬆的貨幣政策，不過今天有改過去立場，改持謹慎的態度。根據CNBC報導，Bowman表示：「升息可能已經結束，但是還沒有開始準備降息。」
考量到通膨的可能性，Bowman指出，如果通膨在未來的一段時間內能夠逐漸向聯準會目標2%靠近，那麼才有可能開始考慮調整Fed的利率政策。而在Bowman看來，她認為美國還沒有達到可以降息的階段。
下一次的FOMC會議將在1/30-31舉行，市場普遍預期利率政策並不會在這次會議中改變。
反映在美國金融市場上，美股昨天依舊由科技股領漲，費城半導體指數上漲3.28%；而美債部分在紐約州Fed通膨預期下滑（從3.4%下降至3%）及原油價格下跌下，美債殖利率下跌（ #今天債券價格可能上漲，同樣提醒溢價過高的產品要留意！）
以昨天收盤價來看，「折價」的商品有：
00720B 元大投資級公司債
00751B 元大AAA至A公司債
00696B 富邦美債20年
00740B 富邦全球投等債
00772B 中信高評級公司債
00795B 中信美國公債25年
00862B 中信投資級公司債
00754B 群益AAA-AA公司債
至於大幅「溢價」的仍是00937B 群益ESG投等債20+，收盤溢價2.1%，顯示台灣投資人很買單「年化6.6%殖利率、月配息」的債券商品。但是女子真的建議，再怎樣買單，現在溢價2.1%真的不是合理價格，有其他商品更值得選擇。
而美元則因為美債殖利率走低，市場避險情緒降溫使得美元也走弱，有美元需求的投資人可以關注今天匯市發展。
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