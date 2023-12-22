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00934快速破百億…殖利率高又具成長性！ 專家：每月加薪免看老闆臉色勇敢靠自己

聯合新聞網／ 股魚
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

00934魅力無法擋 百億規模衝衝衝

今年是月配息產品的爆發年，中信投信可說是全市場，最早發行月月配ETF的始祖，2020年率先業界將旗下2檔債券ETF：00772B與00773B改成月配息後，兩檔ETF規模與受益人數一路向上，最新規模相加已超過2,200億，成長速度驚人！

而在推出月配型債券ETF後，中信投信又在今年重磅發行，月配型股票ETF：00934中信成長高股息；不出所料，00934從11/1掛牌之後，不到兩個月的時間，規模就迅速突破百億

1.初上市規模約46.7億，截至12/21，最新規模來到100.86億，成長116%

2.初發行價格15元，截至12/21，最新股價來到16.95元，漲幅13%，這成績相當了得

為甚麼月配息ETF會這麼受到歡迎呢？有句話說靠山山倒，靠自己最好，最近不是又有幾個工會在吵加薪問題，嚴格來說，要不要加薪都掌握在老闆手中，很多人都厭倦這種感覺對吧？

月配息產品就像是點出一個方向，「加薪不求人，勇敢靠自己」，想要有加薪機會就自己累積部位上去，每月入帳數字看得見、算得出，感覺好安心。

投資不能看到月配息跟殖利率就衝進去，要知道這種產品必定是要長期投資，一檔要持有好幾年的產品，肯定不能隨便亂買，放亮罩子好好選，這是一定要的。

而兩段式選股邏輯肯定是兵家必爭之地怎麼說呢？我就問一件事情高殖利率產品就不能追求高成長嗎？以往來說大家會有這樣的印象：

成長型產品沒有高殖利率

高殖利率產品成長動能低

難道就不能來個2合一嗎？我就不想選ㄇㄟ！

中信投信真的很會嗅出投資潮流的轉變，00934就是這樣一檔2合一產品，不僅有月配息機制、還兼具兩段式選股，投資人要的一次滿足給你...

上半年選高殖利率股

下半年選高成長股

讓投資不用2選1，一檔就搞定，00934發行不到兩個月衝破100億規模，是受到投資人喜愛的最佳證明！

投資ETF沒甚麼技巧

1.選配息與成長潛力兼具的產品

2.設定好定期定額

3.刪掉APP

4.每月檢查配息數字是否增加

5.專心工作讓自己加薪賺獎金

6.再次提高定期定額金額

簡單的事情專心做，簡單的事情重複做，遇到市場震盪不要怕，你也會是個投資市場的贏家。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息 加薪 老闆 選股邏輯 殖利率

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