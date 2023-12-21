不僅00687B還有00725B…1月即將配息！ 他：殖利率上看7%估一張配0.6元

債券ETF熱度不減「爆紅款」

「00687B國泰20年美債」受益人數、規模一直衝，最新規模突破800億元！連續多日都是成交量最大的債券ETF。

00687B18日除息，配發0.35元現金股利，年化配息率超過7%，而且是今年第5次配息！

00687B在同屬性美債ETF裡，漲幅表現亮眼，加入收益平準金制度後，配息也越來越穩定。

國泰投信四檔債券ETF納入平準金機制、可配資本利得

四檔債券ETF中，下一檔即將配息的是，00725B國泰投資級公司債。

00725B的除息月份是1月份，再過幾天，12月底的時候就會公佈，1月即將配息的數字。

00725B投資的是，BBB級的投資級公司債，原則上不管是指數殖利率，還是債券配息率，應該都會高於美國公債！

納入收益平準金制度之後，現金股利能夠避免遭到稀釋，00725B的配息有機會來到7%，換算一張配0.6元以上（實際配息金額以國泰投信官網公告為主）。

近期債券ETF高溢價風險明顯，00725B19日溢價負的0.44%，不用擔心高溢價吃掉你的未來報酬。

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