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00687B升級「納入收益平準金」…投資人為降息做好準備！ 她：規模暴增

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

編按：原文發文日期為12月14日

美國聯準會（Fed)上個月會議宣布維持基準利率，為今年第二次暫停升息；美國10月消費者物價指數（CPI)年增率低於預期，表示通膨開始降溫，也暗示Fed即將結束升息，美債殖利率可望下降，進而帶動美債ETF股價的反彈。長天期美債因存續時間長，降息受惠幅度大，投資人早已紛紛搶先卡位進場，前十大債券ETF中，以00687B的股東人數（月增率）漲幅最為劇烈，熱門程度顯而易見。

升息進入尾聲

根據芝商所FedWatch升息機率預測資訊，12月FOMC會議升息機率為0%，市場預估，最快明年5月將啟動降息。

00687B規模暴增

去年11月至上個月止，近一年規模暴增555%；今年7月開始，幾乎以月增10%的驚人速度成長。

納入收益平準金

00687B納入收益平準金機制，配息不易被稀釋，保障投資人權益；若降息後債券價格上漲，ETF有資本利得，也能用來配息。

變更配息月份

00687B為季配息，由原先的1、4、7、10月變更為3、6、9、12月，更改自今年11月生效，先前4次已經配過息，調整後12月也會配，等於今年會配5次息！

基金簡介

雷龍慢說

00687B因存續期間長，對於利率敏感度高，將來降息後債券價格上漲，其漲幅空間尤其大；賺到的價差也能用來配息，且收益平準金機制能保障投資人穩定領股息，資本利得值得期待！另00687B調整配息月份，今年已配4次息，調整後12/18還會再配一次，預估配息金額為0.35元，由於這次只累計2個月債息，換算年化配息率近7%！投資人只要在12/15前買進，就能多領一次股利唷。

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00687B國泰20年美債 收益平準金 季配息 債券ETF

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