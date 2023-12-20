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00713增減各13檔成分股…會導致內扣費用很高？ 專家解答：可在這裡查詢

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

00713這次換成分股，新增13檔、剔除13檔，我觀察名單中的鴻海、元大金、統一超也納入成分股了。

只是13檔成分股已經佔ETF的4分之1左右，加上前一次在6月換股也是換了21檔，有大大擔心，要是每次都換這麼多檔，「內扣費用」會不會很高？

從00713今年累計11月的「總內扣費用」來看，現在已經0.51%，拿同樣是高股息ETF的0056、00878來比較，這2檔的總內扣費用各是0.45%、0.41%（一樣是累計11月），根據00713上一次在6月換股的總費用是0.2%左右，推估就算再加上12月這一次換股的交易成本，其實比較下來是不會高出很多，還在可以接受的範圍內。

因為常常也會有大大問我，ETF的這些交易成本、內扣費用要在哪裡查詢？

我一起放上來給大家，先到投信投顧公會的網站，再來選擇上面的日期，年、月、季，然後選擇發行公司，最後再選ETF，不過要注意一下這邊用的都是ETF的全名，一定要查清楚再選，不然就會查錯囉。

然後在ETF換股的那個月份，交易成本會比較高，像00713上一次6月換股21檔，所以單6月的總內扣費用就是0.23%，但其它月份大約都是0.02%左右。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 季配息 ETF 成分股 鴻海2317 2885元大金 2912統一超

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