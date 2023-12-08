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00919為何要將配息金額拉至0.55元？ 專家：存下近56張每月領1萬多現金流

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。報系資料照
台股。報系資料照

現在通膨日益嚴重，投資人必須要有危機意識，將來才不會「吃不起、活不起、住不起、養不起」。只有靠投資才能夠打敗通膨，高股息ETF同時持有一籃子績優股，非常適合投資人。但是高股息ETF還是要具備下面特點：

1.高配息：殖利率只是基本盤，殖利率越高表示可以拿到越高的股利。

2.穩定：例如季配息的商品，如果配息一次多一次少，投資人如何拿到穩定的股利收入？

3.能填息：股息的來源都是淨值，如果不能填息的話，淨值一直往下掉也只是「領股利、賠價差」，並不划算的。

觀察今年熱門的幾檔高股息ETF，可以發現他們的配息也有符合上面3大要點。其中尤以00919高達10.16%的殖利率，算是鶴立雞群。

然而，配息的重點在於「填息」，00919從上市以來股價屢創新高，表示每次除息完都有填息，股利是真真實實的放進口袋。

00919過去兩季穩定的發放出0.54元的現金股利，本次配息是在12/18(12/15為最後買進日)，金額居然上升到0.55元，又是為甚麼？原來隨著00919股價持續往上，如果配息金額維持0.54元，那麼殖利率也是會下滑的，所以調高配息金額的目的，就是將今年的配息率維持在10%的高水準，繼續鶴立雞群。

00919維持穩定的高配息，投資人可以輕鬆計算出股利現金流，例如持有10張的話，每季可以領到5,500(預估)，100張就是5.5萬元。那麼00919究竟能不能穩定每季配發0.55元呢？

從00919的淨值組成可以看出，最新的可分配收益是2.23元，這就是發放股利的實力喔！假設力求配息平穩，把這個金額平均分配到接下來四季，2.23/4=0.5575元，意思就是00919其實有底氣在接下來的四季，每次都配息0.5575元。明年00919的成分股依然會繼續發放股利，所以在2024年6~8月的除權息旺季，可分配收益還會持續進帳，00919又可以再配息4季了。買進績優的成分股，每年不斷的領股利，這就是高息ETF可以一直持續配息的原因。

00919是持有30檔績優的成分股，每季維持穩定的高配息，投資的重點就在於「累積張數」。假設每個月買進一張，領到股利後持續買回，在第4年會累積到55.7張，平均每月領到1萬元股利，可以幫你補貼租屋的費用。如果堅持到第9年，每月產生約3萬的股利，就會是幫你繳房貸的好幫手了。

房子很貴大家都知道，買房不是罪惡，罪惡的是沒有人幫你出錢。好好存高股息ETF，只要持之以恆、定期定額慢慢買，記得股利持續買回來增加張數。一定會有那麼一天，你也可以靠股利幫你繳房貸，幫助你早日退休。千里之行，始於足下，從今天開始好好存股，你的未來才會是彩色的。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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