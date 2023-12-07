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00919配息0.55能夠到明年9月都還有剩！ 專家揭密：別忘了聯發科是成分股

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00919年終加碼！季配調高到0.55元 股利率維持10％

919是國內第一檔公布配息政策的ETF，在今年8月直接提出「未來四季配息不低於0.54元」引發市場關注。時間已經來到年底，回顧今年6月和9月的配息，919都確實配出0.54元，12月再把配息加碼到0.55元，採用類似台積電的配息模式，維持一段時間固定金額之後，再階梯式調高。

足夠配到明年9月

以11月底最新的淨值組成來看，919目前的可分配的投資收益（包含股利+利息+平準金扣除相關費用）還有2.23元。如果從12月開始之後每一季都配0.55元，這個金額已經足夠配滿4季還有剩，也就是到2024年9月都不受影響。

而且不要忘了明年改半年配的聯發科也是919的成分股（權重約5%），所以1月又會有一筆現金股利入帳，到時候可分配投資收益的水位會再上升。接著進入6-8月台股除息旺季，明年的股息將會全部到位，919的高股利率應該可以維持到明年。

年化股利率仍有10％

919近期的價位已經接近9月的歷史最高，我們以單季0.55元（全年2.2元）對應不同價位試算股息殖利率，未來即使價位創新高來到22元，計算出來的股利率仍然有10％，而如果下修回到前一波低點20塊左右，股利率則是會上升到11%，以國內ETF來說都是相當高的水準

所需現金流對應張數

我們也以季配0.55元重新試算每月可領的金額，存滿163張的季配金額將近9萬元，平均每個月就有大約3萬元的現金流，可以支應房貸、車貸或是生活所需。

規模人氣穩居前段班

919目前規模已經突破600億，在國內成分ETF排名第6大，受益人數超過28萬人（排名第7大）。而如果要節省配息匯費，群益也已經開放 #線上申請 變更配息帳戶，可以針對個別ETF一對一設定。919的保管銀行是中國信託，如果已經計畫要長期存919的人，建議可以上群益官網申請

12月配息重要日期

最後買進日：12/15（五）

除息交易日：12/18（一）

配息發放日：113年1/12（五）

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 2454聯發科 成分股

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