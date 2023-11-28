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駁謠言已出清00882！ 陳重銘秀股利單：評股價現在有打底跡象
網路上謠言很多，有些人根本就是惡意的。幾年前說什麼我出清00882，那麼這些股利單是怎麼來的？
股價我是這樣看的，現在有打底的跡象，今年中國的復甦不如預期，明年比較有機會，如果要長期投資就繼續放到明年。
其實高股息ETF我是比較喜歡做價差，特別是股價上下震盪整理的，就參考KD指標即可。
投資的目的就是賺錢，股利跟價差都是錢。存股比較簡單，便宜時一直買，增加張數然後耐心等待即可。
價差則考驗自己的功力，獲利也會比較好。
不過還是提醒一下，投資股票一定要做好分散，絕對不能單獨重押一檔喔！
投資股票也不可能穩賺不賠，巴爺爺也一樣會賠錢。賠錢就當作是一種學習，找出自己的缺點然後改進，下次再把錢賺回來就好了！
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