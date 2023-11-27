「這類型」ETF隨時買都不怕套牢？ 專家：00923發行之後績效打敗大盤

大盤轉眼又回到萬七了！到底現在還能買什麼？

財經專家阿格力認為市值型ETF就是一個非常好的選擇，而且就過去紀錄來看，市值型ETF隨時買都不用怕，因為長期來看一定能讓你的資產有所成長！

以下為影音內容：

市值型ETF有一個好處就是說不用自行選股，也不用買了之後還要做後續的個股追蹤，所以其實市值型的ETF很適合一般人。

市值型真的隨時都可以買嗎？

以過去的歷史來看，確實就是這樣真的隨時都可以買。

即便台股過去有到12,682點的魔咒，持續超過30年，但事實上是看加權指數，但如果是看加權指數報酬指數，那就是另外一回事了。

加權指數報酬指數就是還原權息，就上圖所呈現的，已經突破三萬點了。儘管台股才17,000點，但加權指數報酬指數已經到三萬點了；證明只要投資的是一個經濟持續成長的國家，其實根本不用怕套牢的問題。

倘若真的每次都很不幸買在最高點，也不用擔心，因為根據過去的資料，如果是投資大盤的ETF，最快半年就解套，慢也三年，不要覺得三年很久，很多個股買了一輩子股價可能都回不來。

第三代加了一堆因子，像00923還算市值型ETF嗎？

很多人覺得加入了一堆因子，就不算市值型ETF了，但定義這種東西，問了100個人可能會得到101種答案。

但如果用結果論來看，可以檢驗和大盤之間的相關係數（相關係數愈高，代表走勢愈接近）。

00923的大盤相關係數是0.97，跟0050也大概落在這數字，也相關性來說確實00923就是市值型ETF沒錯。

對照與0050的50檔成分股，大概只有15檔不同，而這15支的權重大概只有11％，影響性其實沒有那麼大，所以大盤的相關係數才會這麼高。

市值型ETF買誰都一樣？績效不太一樣哦

看到過去五年最好的年化報酬率，以指數回測來看，00923是在市值型裡面最好的有14.73％。

不看投信回測資料，可以參考指數成立時間迄今的表現，以00923所追蹤的指數表現還是最好的近18％。

發行之後的實戰績效同樣也是好的。

經理費+管理費好貴？

看過去五年的年化報酬率，扣掉經理費跟保管費，會發現在長期持有情況下，雖然理論上是越低越好，但是比起自己胡亂投資，市值型ETF反而比較好。

如果要投資台灣的ETF就放寬心，只要越多人投資ETF，市場越來越競爭之下，其實未來經理費跟保管費投信自然就會下降了；未來很高的機率只會更低，不會更高。

誰適合買市值型ETF？

市值型ETF就是百搭的存在，只要投資在對的國家就好，不要投資到經濟走下波的國家，若是政局很亂的。台灣大家可能覺得很亂，但放到全世界來看，其實我們算是一個蠻好的國家。

大家工作都很拚，幫公司賺錢納公司賺錢之後，營收好就會反應在股價上面，靠著ETF把全民經濟的成長都享受到。

像是年輕人不要花時間去存高股息，並不是高股息不好，而是階段問題，很少的錢要去領股息，那領到的股息相對也少，應該著眼市值的成長，因為過去回測，其實市值型的ETF他的資本利得加息的報酬，是比高股息還要高的。

高股息的原理就是高殖利率，如果殖利率不夠高公司往往會被踢出成分股，其實這樣不見得完全是一個對的策略，因為有些公司在高速成長的情況下，殖利率不會太高，但是公司的基本面很好。

且現在市值型ETF的門檻越來越低，0050動輒一張要上百元，現在00923新的剛推出沒多久門檻低，一萬多塊就可以買一張；就算是剛出社會的年經人，其實努力存錢買個一張絕非難事。

ESG+低碳是不可逆的發趨勢 00923就是超前部署的市值型ETF

00923的趨勢沒有問題，因為有做好ESG的公司大部分都是獲利比較好的，因為心有餘力才有辦法去管環境跟社會還有公司治理，所以ESG跟公司獲利這兩者是有關連的。

00923每半年配息一次（2月、8月） 8月配息0.561 年化配息率7.03％

總結來說，市值型ETF不管是小資族或是中產階級，中年家裡的經濟需要扛，又或者是退休一族，其實市值型ETF真的很值得一買。

譬如真的資產增加了，將領到的股息，再去轉換高股息的ETF，這樣也是一種事半功倍的做法。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。