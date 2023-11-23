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當沖「畢業」後又想「復學」？專家建議：改買市值型ETF…不要想當華爾街之狼

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。來源／聯合報系資料照片
台股示意圖。來源／聯合報系資料照片

網友私訊表示，今年多半時間熱衷當沖交易，本來出發點想賺點便當錢，想不到累積的虧損，已經能開一家便當店，於是心一橫，決定收手。不過近期看到股市行情好，又動念想再拚一次，但是現在資金實力不僅被打回小資族、甚至退化成奈米級別，問我能不能給點建議？甚至不排除開槓桿（融資）

答：

散戶投入當沖交易非常符合「八二法則」，意即只有2成投資人能賺錢，其餘8成都要虧，是非常吃天分、努力、運氣的交易方式。

這裡也跟大家分享一個小故事，早在10年多前沒有現股當沖的年代，股添樂就曾花大量時間研究資買券賣的當沖方式，當時精讀技術指標、牢記籌碼數據、桌上擺滿各式發財小物。結果辛苦了大半年，小賠

收場。

當時股市創新高，我的資產並沒有增加，留下的只有滿滿的交易紀錄，可說是白忙一場，連一旁持有中鋼的股民都在安慰我，當時他還不會電子下單呢。

於是我很快意識到，自己並不具備「華爾街之狼」的資質，再這麼操作下去，可能連華西街吃一頓瓜仔肉飯的本金都要被充公，隨後很快就調整了交易模式。

所以針對這位朋友，我的第一個建議是認清自己的能力，趕緊調整投資方式。槓桿只有套上對的方式，才會具備加成的效果；如果錯的方式套上槓桿，那就是把自己往死裡打，最後連爬起來的力氣都沒有，不要輕易嘗試。

資本可以無數次歸零又累積，但是年紀不行，不斷試錯的成本其實是非常高的。當你發現同齡的投資人已經踩著5%的複利每年快速膨脹資產，你還在尋尋覓覓所謂的「交易聖杯」，那就浪費了時間給你的最好禮物。

用對方法才是首要任務，所以我的第二個建議是，先從市值型ETF買起，現在ETF商品已經發展地非常多樣變化，哪怕是小資族或奈米資，都能找到相對應理想的標的。而市值型ETF毫無疑問是面向小資族最理想的長投類型。

例如你就2萬塊本金能動用，國泰發行的00922就是非常貼近大盤的類市值型ETF，一張16塊，配息也算穩定，大盤漲基本不會漏掉它，毫無疑問是穩妥妥的安全牌。

你要一次買1張，還是買500股、300股、甚至100股都可以。如果連100股都覺得負擔太沉重，那就先好好努力賺錢吧！

萬丈高樓平地起，用對方法永遠不嫌晚。

當然，如果爸媽在大安森林公園旁有一套房，那整篇基本可以無視，第一要務是善盡孝道。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 當沖 市值型 大盤

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