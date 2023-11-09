美股回升…升息末班車該搶搭嗎？ 投等債00720B、00751B、美國公債00679B該怎麼選

美國央行Fed利率連續兩次不加息，市場在結束了8-10月的瘋狂下跌後，終於贏來回升，尤其投資人壓注升息結束的心情更顯雀躍，美債殖利率不再跳水，債券債格止跌，就連避險基金大鱷艾克曼和債券天王葛洛斯都回補了自己的美債空方部位，難道債券的春天這次真的要來了嗎？

根據CMONEY統計，截至10月底止，投信發行的債券ETF整體規模已經連續四個月保持在1.6兆元以上，若以債券ETF類別來看，則是投資級公司債ETF規模增加最多，美國公債ETF則增加585億元，規模也相當龐大，但到底該投資美國公債還是投資債？投資人判斷的重點是什麼？今天就帶大家一次搞懂關鍵差異點！

美債殖利率倒掛修復

圖片來源：財經M平方

而觀察上圖可以發現，美債殖利率倒掛基本與2020-2023年景氣由衰退到復甦過熱的歷史進程，而如今2023年末，美債殖利率倒掛的現象(負值)正在逐漸朝零軸前進，這也是市場常說的「殖利率修復」，但在這個殖利率修復的背後，究竟是代表經濟衰退階段來臨，還是經濟軟著陸呢？這也正是買公債還是投資債的關鍵風險差異。

美元指數透玄機？

圖片來源：財經M平方

上圖可以見到美元指數與美國10年期公債殖利率的疊圖，很顯然光是在紅框區域內就可以看出不同歷史階段，美元指數與殖利率堅的走勢就有好幾種，但在看似無序的走勢中，卻顯示出當時全球經濟正在面對的實況。

從1980 年以來的美債長短利差倒掛來看，每當美債利率曲線出現倒掛，美元指數通常會下跌，這是因為市場預期美國經濟可能轉向衰退，並預期美聯邦儲備貨幣政策可能由緊縮轉為寬鬆，而當倒掛的修復階段通常伴隨著美元的升值，這也是2023年下半年開始美元指數不斷向上盤堅的主要原因之一，因為經濟風險上升時，投資人尋求避險，資金流入美元推動其升值，

然而，隨著經濟風險減弱和全球經濟復甦，資金更可能流向其他經濟體(貨幣風險相對高但報酬也可能更高)，導致美元相對走軟，而當美國在全球經濟中扮演引領角色時，又將吸引資金流入，美元又可能走強。

如今美元指數於11月初再次轉弱跌破，搭配殖利率修復，究竟是全球市場正在緩步復甦，景氣低點已過，我們正處在軟著陸的路上，還是這只是暴風雨前的寧靜？只是投資人還無法預示到未來的風險？而講了這麼多，其實要強調的觀念只有兩點：

1.持續觀察10-2Y美債殖利率修復翻正狀況 2.對焦經濟數據確認軟著陸OR硬著陸可能

投資等級債 v.s. 美國公債ETF：避險比較

假設今天全球景氣真的朝向軟著陸前進且FED不再升息，那自然符合市場大多數預測的方向，不管是投資等級債或是公債都將迎來價格翻轉的可能，尤其投資等級債未來12個月報酬率更會超越一般美國公債的報酬率，然而這樣的報酬算法是利基於升息循環結束的觀念思考，若將經濟衰退的變因加入，是否會有一樣的結果呢？

圖片來源：Tradingview

簡單來看三檔台灣有名的元大債券ETF，分別是：

美國公債 00679B(K線圖) A級投等債 00751B(橘線) BBB級以上 00720B(黃線)

投資人以最近的COVID-19疫情爆發來看，可以很輕易地發現，當面臨系統性風險時，投等債雖然較股票抗跌，但其實只是跌多跌少的問題，投等債並不是不受景氣衰退影響，相反的仍會受挫下跌，這點與美國公債是基本相反的關係。

其實投資債券並不像市場講的一樣輕鬆自在隨便買隨便賺，他還是有它的風險需要注意，如今該選擇投等債還是公債，必須對焦於未來全球經濟是否步入衰退，否則雖然賺了債息短時間內卻可能賠了價差，得不償失。

投資等級債 v.s. 美國公債 ETF：報酬比較

相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，但不像股票股利，債券的利息是固定的，換言之影響債券殖利率的是債券價格本身的變化，如今正值升息末端，債券價格還在築底，相對殖利率就高，投資人可以輕鬆估算多少殖利率值得自己投資。

以00679B元大二十年美債為例， 其成分股 98.88% 皆為AAA級美國政府公債，主要都為 2048 ~ 2052 年到期的美國政府公債，簡單來說00679B可以帶給投資人直接參與美國政府債券市場的機會，輕易操作提供方便流動性。

另一方面，若不只想投資美國政府債，也可以考慮高評級的公司債，如00751B或是00720B，兩檔公司債的產業分散性佳，以國家分佈而言，美國為主要投資標的國家，其中不乏知名企業龍頭如微軟(MSFT)、迪士尼(DIS)、亞馬遜(AMZN)、康卡斯特(CMCSA)，當然也包含國際間具有競爭力且穩定的公司，這些由企業所發行 10 年期以上且信評在BBB級以上之美元計價債券，在債券投資中也佔有一席之地。

國際投等債與公債 ETF

就歷史經驗而言，通膨趨緩，升息週期來到尾聲，美國國債的表現肯定是無庸置疑的，但若以台灣債券ETF的總費用來看，其實相對國際債券ETF費用來的高，投資人若真有意願投資債券，不彷將目光鎖定在國際債券ETF上，觀察以下二檔國際ETF的變化：

TLT

亮點特色：TLT屬於長期公債存續期間達20+年、受利率影響的風險較大，不過也同時提供較高的收益，殖利率通常是國債中較高的一種。 債券類別：美國政府債 追蹤指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index 風險等級：RR2

USIG

亮點特色：USIG主要投資於美國的投資級公司債券，期限約在3至10年之間，適合追求穩定收益的投資者，其債標有20%為金融業債券。 債券類別：公司債 追蹤指數：Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index 風險等級：RR2

原文出處：升息末市場搶攻債券：美國公債vs投資等級債怎麼選

延伸閱讀：

高股月配息：00929上市百天，衝上1005億元！

4檔熱門20年期美債ETF：升息末搶攻佈局

避險需求激增！專家：黃金ETF就看這7支