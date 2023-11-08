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00891站回發行價15元…曾跌到9塊！ 專家「今年漲近36％」：買在16.6以下皆解套

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

恭喜00891重回發行價15塊！

真的不容易啊，這檔ETF2021年掛牌後曾經從15塊漲到16.5塊，2022年遇到半導體市況淒涼，又從16.5塊跌到剩9塊。當所有人都絕望時，又從9塊重回15塊，今年以來漲了快36%！

這艘船搖搖晃晃2年半，船身沒有翻，倒是晃倒了船上一票股民。

這就呼應了我們先前提過的，這類科技屬性的ETF，誕生在什麼時間點非常重要。如果00891是去年底掛牌，這段期間累積漲了66%，現在可能是一檔逼近25塊的ETF。

所以我們人生遇到的每個人，出場順序很重要；很多人如果換一個時間認識，就會有不同的結局。這個道理套用在股票上，同樣說得通。

這檔ETF的定位其實也很清楚，就是鎖定一籃子半導體類股，他的波動一定不小，但是價差同樣也不會令人失望。

有許有人會好奇，既然這檔ETF波動這麼劇烈，為什麼不乾脆買個股就行了？可能還更會漲，一口氣1倍或2倍起跳？

其實說穿了，買個股相對於買ETF對於投資人最大的差別就在於：

「你到底有沒有能力換股？」

科技行業是個變動非常劇烈的領域，你現在看到的利多，可能隔一段時間就消失了。

如果不幸看走眼，最大的問題是你有沒有勇氣停損換股？還是你要凹？

如果有勇氣換股，那直接買科技股沒問題；最怕的是看走眼卻又不忍心停損，不是每個浪子都願意回頭，也不是每一檔科技股都能重回前高的，這麼一來損失會非常慘重。

ETF起碼有內建的過濾篩選機制，喪失優勢的股票自然反應在獲利衰退，你在持有的期間就能夠自動幫你「汰弱留強」。不用你去煩惱要停損或換股的問題。

所以如果你是屬於看走眼會凹的投資人，又想要賺科技股的價差，買這類ETF絕對是比較好的選擇。

這檔ETF雖然目前價格就是回到當初發行價，不過如果你用「還原權值」的角度觀察，也就是把所有配息的數字納入(它是季配息)，目前還套牢其實只剩當初買在16.6以上的投資人，尤其最近兩次的配息金額相當不錯。可以說，大部分投資人都已經解套甚至有獲利了。

但是換作其他半導體類股，你可以自行比較，同樣的時間週期裡，解套的數量可能少的令人吃驚。以二哥為例，目前距離前高還有多達3成的距離，這就是買ETF跟個股的差別。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00891中信關鍵半導體 ETF

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