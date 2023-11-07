00692配息和報酬更勝0050！ 他：配1.062元單次的年化配息率7.00％
00692整體配息、報酬更勝0050
2023年11月1日，富邦投信官網配息公告，00692富邦公司治理，今年11月配息金額1.062元。
利用10月31日收益評價日，當天收盤價格30.33元計算，單次的年化配息率7.00%。
00692近三年報酬率、配息率更勝0050？比較2021年、2022年實際配息率（除息前一日股價計算）。
00692實際配息率5.18%、6.62%，更勝0050的2.48%、4.09%。
比較近三年實際報酬率，00692累積報酬率36.21%，更勝0050累積報酬率30.23%，不論是報酬、配息皆名副其實擊敗大盤！
想要挑戰平均月領1萬元現金股利，總共需要持有幾張00692？
10000/(1062/6)=56.498張
總共需要多少成本？
56.498*30.33*1000=171萬3585元
小提醒：以上計算採用00692十一月配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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