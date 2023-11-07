00692配息和報酬更勝0050！ 他：配1.062元單次的年化配息率7.00％

持有00878以一段時間了，不過最近真的有兩個超強黑馬來勢洶洶，那就是00919和00929，因此今天來做個大比拼！00929主打的就是月配息，但比起月配息，爹更愛00919的高配息！還能跟00878自組月月配！

2023-11-06 14:28