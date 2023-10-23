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幫小孩存股建議用他自己的名字開戶！ 專家：0056和00878成就感勝過台積電和玉山金

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

幫孩子存股要做到兩件事

2020年我把之前累積幾年的孩子紅包錢拿去存股，由於一開始懶得帶兒子跟先生一起去開戶，就先用小車的名義在元大新開一個證券戶，專門來存小孩的股票。

領完兩年配股配息後，發現將孩子與自己的股票都存在一人名下實在是件麻煩的事，因為同一檔股票的股利只能匯一個帳戶，不得分開，之前〈 小孩帳戶還是獨立開較好 〉一文曾分享過，詳見連結

於是2022年暑假全家三人花了一個早上，終於幫兒子開了一個專屬於他的證券戶。由於之前幫孩子存的股票金額不大，若要將原本在小車名下的股票轉至他的新帳戶，需要辦頗繁複的手續，所以我決定直接賣出股票，再將這筆錢在孩子的證券戶裡重買一次就好。

小孩的股票轉換

然而當時正逢2022年股市大修正，孩子紅包錢開始買股的時間是2020、2021年，因此2022年8月股票的未實現損益是一片慘綠，貿然賣出換過去會直接造成一些虧損。於是只好我先「借」出等值的紅包錢在兒子的新帳戶買股，等原本存在我名下的股票上漲超過均價再賣出還錢給自己。後來一直等到2023年6月才全數賣出歸還完畢，完成為期近一年的股票轉換。

雖然過程麻煩了些，不過能避免在大跌時虧損轉換，也由於新帳戶買進的時間在低點，所以孩子的持有均價也相對不高，每次打開股票庫存都是滿滿的紅色，對於孩子存股初期也能建立成就感。

股利單是自己名字就是不一樣

2020年我告訴兒子要把他的紅包錢拿去存股，請他決定一個要放在身邊的金額，其他都拿去存股，每年可以領股利。

一開始孩子還不太捨得將手上的鈔票交給我，我跟他說：「錢一直放在抽屜裡不會變多，但拿去存股就可以像滾雪球一樣越滾越大，每年什麼事都不用做，還會發小小的零用錢給你喔！」於是兒子就半信半疑地把紅包錢給我。

2020、2021年領股利時，由於幫孩子買的標的是年配的玉山金（2884）與季配的台積電（2330），年配的動機增強效果對一個孩子來說確實不大，雖然台積電是季配，但股利一次很少，大概只有一百多元，加上當時還沒幫孩子獨立開戶，收件人的姓名是小車，因此孩子看完股利通知單不太有反應。

2022年8月開了孩子的證券戶後，適逢當時0056、00878物美價廉，我將大部分的錢都拿去買這兩檔高股息ETF。00878是季配，但相較於台積電，股息有感許多，一季就可以領到九百多元，這對一位小二的孩子來說算是滿大的金額，加上股利單的姓名不再是媽媽而是他本人，有一張自己專屬的股利單感覺就是不一樣。

感受到存股的美好

到了2023年過完農曆年後，我問兒子今年要拿出多少錢來存股？他很開心地說：「我全部都要拿去存股，繼續錢滾錢，這樣我就可以領到更多股利了！」後來連政府普發的6千元他也毫不猶豫地決定拿去存股，看來到了小三的他已經開始感受到存股的好處且具備初步概念了。

經過這幾年與兒子的互動，發現若想成功建立孩子的存股觀念，歸結做到以下兩點便可事半功倍：

1、開孩子姓名的證券戶

2、存股利容易有感的高股息ETF，季配息更佳

小車兒子的股票庫存。
小車兒子的股票庫存。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 季配息 庫存 2330台積電 2884玉山金

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