00929、00919、0056、00878、00900五聖獸ETF比較！ 專家：它擁高超報酬率跟殖利率

00929從2023/6/9上市以來，可以說是「轟動武林、驚動萬教」，除了是台股第一檔月配息的股票型ETF，規模更在10/19衝上900億大關，速度之快真的是前無古人，後面也很難有來者。

為甚麼？為甚麼？為甚麼00929這樣受到投資人的喜愛？數字會說話，00929上市以來的報酬率打敗ETF規模第一、第二大的0050跟0056。究竟是0050、0056廉頗老矣，還是長江後浪推前浪？應該是江山代有新人出，一代新人換舊人。

近一個月績效回落，主要跌幅在9月底，推測主要原因是受9月底聯準會升息議題影響，但目前走勢看來已明顯回穩，反觀近期因美國宣布將擴大對中國出口晶片管制，AI族群反而成為殺盤重災區，使得以AI為主的部份高股息ETF遭受重創，而子產業較分散的00929近期又回到了相對抗跌的狀態。

00929究竟在紅甚麼？最主要的還是「穩定的現金流」，年輕人每個月要繳房貸、負擔孩子的教養費，老人家則是要退休現金流，00929穩定的月配息就像領薪水一樣，符合了大多數人的需求。下表可以看出，定期定額投資00929的人數持續大成長，9月比8月多了11,278人，增幅達到104.55%。

00929在2023年7、8、9連續三個月都配出0.11元的現金股利，10/24也預計配息0.11元(10/23為最後買進或持有日)。月配息的重點在於穩定，利用官網的數據去推估，以00929帳上不含資本利得的可分配收益0.91元估算，到今年底每個月配0.11元沒有問題，明年到除息旺季之前每個月應都可以配出0.1元左右(還不包含配發資本利得)，所以未來一年配息穩定應無疑問。

如果以每月配發0.11元計算，一年可以配發1.32元，以2023/10/19的收盤價17.33計算，00929殖利率=1.32/17.33=7.6%。對比0056在2023年配發2.2元股利(1+1.2)，以2023/10/19股價計算，殖利率=2.2/33.65=6.5%，初生之犢的00929成績可以說是不俗。

00929為何可以得到高超的報酬率跟殖利率？

ETF的重點在於成分股，台灣股市中最賺錢的產業就是科技股，如果科技股自認獲利第二，恐怕沒有一個產業敢自稱第一。00929乾脆直接囊括最賺錢的科技產業，全部40檔成分股都是科技股，主題選擇非常精準，下表可以看出各檔ETF的產業比較：

我已經講過很多次，ETF是追蹤指數，指數才是00929表現優良的關鍵，所以再幫大家複習一下

00929指數的特點：集中在電子股(獲利好)、依殖利率來決定權重(強調高股息)、連續三年ROE為正(勝過一般的近四季ROE為正)、低波動度(股價不會飛天或鑽地)、低本益比(物美價廉)、高殖利率並排除排除過去五年股息不穩定的股票(排除景氣循環股)。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次(避免頻繁換股的成本)。

許多台灣人喜歡存穩定配息的金融股，但是畢竟是單一產業，如果能夠搭配全科技產業的00929，不僅可以將產業布局更完整，月月配也提供更便利的資金使用。儘管月月配息很迷人，如果能夠堅持將股利持續買回來增加張數，更能發揮出複利的威力喔。

政府表示，下個月開始景氣燈號將有機會脫離藍燈，而且在明年大選前跟傳統的Q4旺季，股市有機會出現好行情。最後再提醒一次，00929即將在10/24配息0.11元，10/23為最後的買進(持有)日，有意者請勿錯過。

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