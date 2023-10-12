利空消息太多投資台股誰最抗跌…金融、食品股或電信三雄？ 專家：我選00713

面對修正，可以買什麼？

上個周末國際爆發了戰爭，挑起了不少股民的敏感神經，今天是節後第一個交易日，可以看到大盤漲是漲了，不過實際上下跌家數遠大於上漲家數，尤其代表內資的上櫃指數跌幅近1%，可見信心面依然受到不小的衝擊。

尤其接下來的時間點，還有台積電法說、年底2次利率決策會議等變數，大家都想知道如果股市不幸大幅修正，什麼樣的標的最抗跌？

是金融股？還是電信三雄？還是食品股？還是全部賣光光？

說實在話，最抗跌的可能是全部賣光光，但是我不建議這麼做，畢竟若是不幸看走眼軋空手，比起套牢更難受。

至於傳統防禦股，抗跌是很優秀，但本質就是牛皮，所以漲的時候也特別「抗漲」。

現在要我來回答這個問題，我會認為如果是擔心市場出現潛在利空，挑選「低波動」的ETF可能是最佳解，目前台股低波動指標型商品就是00713。

它的「低波動」指的不是挑選一籃子「沒有波動」的牛皮股，而是「最小化投資組合的波動」，也就是盡可能降低手上股票齊跌的風險。

我回測過這檔ETF掛牌以來的表現，對比大盤，多頭年勝率一半一半，但只要是空頭年，幾乎都是贏的。尤其這種「少賠就是賺」的策略，拉長線來看不見得會輸給大盤，起碼這檔ETF掛牌以來是這樣的，6年有4年擊敗大盤。

例如2022年台股跌快兩成，不過同期00713只跌7.3%，算是非常抗跌的程度。

所以你如果擔心什麼以巴戰爭、聯準會升息、台積電法說暴雷、還是台股漲多了、甚至是沒有原因，就是直覺台股一副要崩的模樣，那這檔真的算是站在防禦屬性上的最佳選。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。