0050、0056幹嘛選都買就好了啊？ 他用「分散風險」觀點來看：不及格！

有一種說法是，如果不確定哪個好，就都買就好了啊，的確沒有什麼不可以都買，但都買的合理前提，是你真的清楚為什麼要都買，兩個（或幾個）標的的搭配有什麼效果，而這個效果確實是你想要的。

如果只是因為搞不清楚理由，甚至可能持有的理由矛盾，那都買並沒有辦法真正幫助到你，因為買進理由都模糊不清，怎能期待你長期持有，怎能期待在配置表現很差的時候不會想要殺出？

例如，有種說法是0050和0056都買就好了啊。如果你真的知道自己的理由也很充分合理不是基於一些迷思，都買當然也沒有不行。

選高股息的一些迷思之前講過很多這篇就不多談。這裡要講有一種說法是搭配0056可以分散0050的風險。但以這個理由選0056的人，有真的去了解兩者持股的重複度有多少嗎？

剛才簡單計算了一下，目前0056的持股中的48.59%都是0050的持股。如果你的主要目的是分散風險，然後選了一個大約一半都重複的標的（而且這數字未來還可能隨時會變動，不確定性很高），這顯然是不及格。相對而言，如果你搭配的是0051，裡面100%的持股都永遠和0050不會重複，更能達到一些分散風險的效果。（當然如果風險的問題主要是集中在台股，那就要非台股的標的來分散風險更有效）

其實不止像0056這種策略型指數，光只是指數化投資標的，有時候也會有一些比較奇怪的配置方法。

例如很常見 VTI+VT。這樣配本身不會是不好的配置，但不會是最合理的配置。首先要先理解，VT裡面現在本來就有約60%是美股，而且其中美股部分的平均成本以及涵蓋範圍都比VTI差，所以如果你有自己想要的美股非美配置比例，用VTI+VXUS同樣使用兩個標的，更直接明確區分兩個區塊，成本和涵蓋度也更好，才會是更合理的作法。

當然這種VTI+VT的配置，有可能是因為券商沒提供VXUS，或是在調整配置的過程中暫時還沒有改過來，這些都無妨。但重點是，你要清楚自己當下的配置理由，並真正了解標的中的配置與分散風險意義，而不是因為不知道買哪個，就都買就好，或以為買兩個標的，就算是有足夠分散。（例如如果一個人配置80%的VTI+20%的VT，其實還是有92%重押在美股，分散的效果有限）

總之，都買的確是一種解法（指數化投資就是一種都買的策略）但如果是不了解都買的理由或意義而都買，這樣做結果可能並不會好。

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