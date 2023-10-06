20年美債ETF今年已跌掉約15％…趁恐慌買進鎖住高殖利率？ 專家給五點建議

報載，20年美債ETF「TLT」出現『投降式賣壓』，股價今年已跌掉約15.4%，且TLT投資人因為聯準會的鷹派訊息而持續恐慌中。BND今年的股價表現也不甚理想。

反觀台灣的債券投資人似乎愈挫愈勇，心裡雖然也帶著恐慌，但資金仍舊不斷湧入債券。幾檔熱門的債券ETF，例如00679B、00751B、00720B、00772B，規模持續攀升中。其中，00751B、00720B、00772B的殖利率已來到5%上下，單論殖利率完全不輸給股票。

版主周遭愈來愈多人想趁這一波債券恐慌熊市，加大買進債券力道，鎖住高殖利率。

版主提出幾點看法供參：

1.長期而言，股票的報酬率必定高於債券，因此不要以賺價差的心態配置債券。 2.觀察聯準會的態度，高利率怕是會持續一段時間，換句話說，債券價格應會低迷很久。 3.國際債券投資人對於債券的恐慌似乎尚未結束，短線價格走勢必定顛簸。 4.一定要控制好債券佔個人資產的比例，20%~40%最適當。債券買的太多，長期必定降低資產的成長動能。 5.如果是高收入、高資產族群，不求資產成長、只求資產穩定，大量（甚至全部）配置債券也無不可。

版主周遭有幾位退休長輩想解定存投入債券ETF，有些是想攤平之前買的價格略高的債券、有些則是想鎖住高殖利率。以當前債券的價格，版主認為可以追買一些，但對於已退休 人士來說，現金的安全性絕對高於債券，至少要保有2年左右的生活費比較恰當。此外，如果債券價格持續低迷超過一年（不無可能），心理上是否能撐過去？！

版主自己是不會追買債券，一切按照年初制定的買股債計畫，堅定執行。在股市待的久了，價格上上下下也就看慣了，不會有特別的感覺。

想追買債券的版友，版主僅提出一些看法供思考，至於是否加大買進力道，還需各位版友自行決定！

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