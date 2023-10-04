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00922股息殖利率高達7％…是一般市值型ETF的2倍？ 專家曝光原因：資本利得

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

國泰領袖50（00922）掛牌後的首次配息的數字出爐了，每單位配0.57元，月中19號除息，配息率3.5%。由於是半年配，換算下來年化股息殖利率差不多是7%，算是誠意十足。

可能有人會好奇，台股大盤一年的股息殖利率就是差不多就3.7%，這檔是怎麼上7%的？尤其它還不是一檔高股息ETF，而是偏市值型的商品？

我認為主要原因是，這檔ETF自3月底掛牌以來，累計漲幅一度逼近15%，所以帳上也累積了不少「資本利得」

例如就最新的數據顯示，16.1的淨值中，股息佔了0.5元、而資本利得佔了0.6元，這就是00922能配發高股息的原因。

這樣看下來，其實大家也會慢慢明白，ETF配息數字的高低根本就不是重點，關鍵還是這檔ETF本身的編製規則有沒有未來性。

00922這檔ETF雖然標榜著低碳、平準金、又是第三代市值型ETF，標籤特別多。不過回歸到商品本質，其實就是一檔非常貼近大盤表現的ETF，貼近程度應該是所有市值型ETF最高，加上經理費僅0.2%，也算是非常有誠意，有利於長期持有。

所以化繁為簡，這檔其實就可以簡單理解成一檔高度貼近大盤的ETF，且價格只要16塊。不用去看成分股、也不用去猜成分股未來的漲跌，如果看好台灣未來，覺得台股大盤會漲，買它就對；如果覺得大盤會跌，不要空它，因為沒有人這麼做，勝率搞不好也不高，倒是可以站在逢低買進的角度分批進場。

在萬物齊漲的時代，股票市場通常也會跟著「通膨」，這也是為什麼很多人都明顯感覺到，過去的市值型ETF現在檔檔價格都變得「不親民」的原因。

所以這檔ETF的定位，應該算是當前市場中，可用最少的成本來長期追蹤台股大盤的選擇。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 通膨

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