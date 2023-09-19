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除息日買00919、00713最賺？網卻搖頭勸等等：一個月內會跌

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除息日買00919、00713最賺？網卻搖頭勸等等：一個月內會跌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論除息日投資是否正確。本報系資料庫
網友討論除息日投資是否正確。本報系資料庫

股票除息意指分配現金股利，也就是公司將所賺盈餘回饋股東。9/18適逢00919和00713的除息日，網友好奇是否該在除息日買進股票，但有內行投資人解釋，多數股票除息後一個月內都會下跌，建議他再等等。

一名網友在PTT發問，適逢00919和00713的除息日，他好奇是否該趁機買股，由於00919上周五收盤價為21.35元，00713收盤價則為47.94元，他認為適合投資，並推測00919在12月配息也會有0.54元，據他觀察，除息日成交量高，似乎是適合買進的日子。

不過有網友卻建議他再等等，留言「否。還會跌一下」、「其實不是」、「大部分除息後一個月內都會跌」、「折價或是大黑K的時候買會更好，既然買高息ETF目標能多參加除息才對」。

另外也有人許多加碼，留言「我今天又進補10張，除息日撿便宜」、「除息日前買，除息日再買，可以賺兩次」、「建議是除息日買進把均價壓低呀，不然低點也是不好找」、「713去年12月除息買的，跳大缺口超爽」、「存股族都在今天加碼」、「今天不買明天更貴」、「除息前後日買有差啦，光健保補充費就被剝了一次皮」。

但更多人認為差異不大，網友留言「除息前後其實是沒差的」、「就是心理上覺得比較便宜」、「除息後進場被卡的錢比較少，因為息要一陣子才會匯入，不然其實沒啥差」、「沒差吧，定期投入就好，崩了你敢撿嗎」、「沒差的，他是追蹤指數的」、「以手續費與稅費而言，除息後有節約的效果，但長期還是靠價格趨勢」、「你問這問題跟某檔股票某天大跌能不能買一樣」。

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