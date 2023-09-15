想買0050但發行久價格水漲船高！ 專家：00922僅16塊漲跌幾乎與大盤完全一致

無腦追蹤大盤的ETF有哪些？

有朋友問我，最近大盤表現不太好，不少觀點認為這個時期是買進大盤型ETF的好時機。不過目前0050、006208都已經貴的買不下手了，想問有沒有便宜的選擇？

答：

其實這幾年ETF市場大爆發，現在追蹤大盤ETF選擇也多了不少。例如除了0050、006208之外，同時還有00692、00850、00922、00923等。

現在市場有一個很簡單的分類，如果把0050、006208歸類成第一代，那第二代就是加入ESG概念，例如00692、00850；而第三代就是在第二代的基礎上，再加上收益平準金＆低碳機制，指標商品如00922、00923。

低碳轉型議題算是未來資本市場離不開的故事，畢竟全球暖化迫在眉睫，不過人類社會還是需要發展、需要建設、也需要用電。

雖然這幾檔編制規則各有不同，不過其實拉長線來看，大致都不會偏離大盤太多，也很適合做為無腦追蹤大盤的ETF。

如果要便宜，一定是往新商品來挑，畢竟這類表現類貼近大盤的ETF發行的越久，價格一定是跟著水漲船高。

以今年3月底剛上市的00922為例，目前價格僅16塊，經理費0.2%。這檔強調低碳轉型的市值型ETF，主要精神圍繞在篩選出各行業轉型過程中的佼佼者，而成分股大部分和台灣50有高度重疊，股價表現也非常貼近大盤。

例如3月底以來大盤漲了7.7%，同期00922漲幅7.8%，可以說幾乎完全一致。經理費也算有誠意，只收0.2%。其實就很適合作為大盤下跌期間的安全選擇。

像是遭遇到台積電（2330）重挫、還是國際利空帶崩台股的情況，只要攤開持股一片綠油油，就是果斷買進。

尤其銅板價以整張為單位買進也毫無壓力，不用再切換到零股介面，或是擔心點錯還是買的比現股貴的問題，算是一檔小資族追蹤大盤的好標的。

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