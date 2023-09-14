00919配息超越00878、0056後續仍看好？網搬歷史借鏡

高股息ETF是今年投資界的亮點，不僅是報酬率繳出好成績，連股利殖利率也頻頻創下新高，其中00919自去年10月底上市，已經在今年6月配息0.54元，而且也公告將於9/18配息0.54元。網友討論該支ETF好奇問「看好後續嗎？」其他人則表示，還是要視個人是否喜歡ETF的成分股來決定投資與否，也有人說「參考聯發科或長榮配70元後的下場」。

「穩定配息」是00919的主軸，以09/11收盤價20.93計算，單季殖利率為0.54/20.93=2.58%，由於配息穩定所以年化殖利率可以預估為2.58% X 4=10.32%。00919配息可說是高又穩。

一名網友在論壇Mobile 01發文詢問，「大家看好00919嗎？」目前00919已配息出兩季0.54，官方也公布「未來至少四季配息不會低於首次配息金額0.54元」，其成分股大多都是半導體電子股，若買在21.6以下，整年是10％配息率。

該網友以9/13股價21.16元試算，年化殖利率是10%以上，超過00878、0056等標的，他好奇問「大家怎麼看，這個高配息後續看好嗎？」

其他人則留言「你可以參考聯發科或長榮配70元後的下場」、「那你就歐印啊」、「長榮150買進，配70，假設昨日106賣出。結論：每張賺26，賺爛了賺爛了」、「一定看好，因為我20.80的時候收了50張」。

還有人留言「00919 VS 00929，其實只差919買航海股，因為跟到上一波配息，所以它擁有很高的待配股息，而之後能不能持續則是另一個問題，老話一句：看你喜不喜歡這支ETF的持股，喜歡就買，看你有沒有賭對方向」。