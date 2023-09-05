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30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。 圖／聯合報系資料照片
台股。 圖／聯合報系資料照片

台股高股息型ETF資產規模已達到4,964億，顯示出投資人對高配息的渴求，相信不少夥伴手上都持有、並且正在尋覓下一檔績優高股息ETF。

今天老牛要來介紹這檔配息超甜的群益台灣精選高息(00919)，想用高息ETF規劃現金流的夥伴千萬別錯過啦！

00919台灣精選高息 篩選方式

市值：市值前300大股票（樣本檔數全台最多）

流動性：日均成交值＞8,000萬

獲利能力：近四季ROE＞0

週轉率：每年5月、12月調整持股

股利率：5月選股依據董事會宣告股率、12月選股依據已公佈獲利預估股利率

5月：依董事會宣告股利來篩選，精準納入高息股，確定股利「高息最精準」，在除權息旺季收到豐厚股利。

12月：採前三季獲利來預估隔年股利，鎖定預測高股息，超前部署「獲利成長股」提早賺到價差。

00878 0056 00919 三檔報酬走勢比較

預估近四季00919可發多少？

00919上次配0.54元，本次再配0.54元，其實有跡可循！

從群益官網中可清楚看到淨值組成，其中可分配投資收益就有2.66元！若不配資本利得，光是0.54元就可以配到5次。(2.66/0.54≒5)

連續兩次皆配0.54元的強力表態，加上豐厚的股利收入，更方便夥伴用00919規劃現金流。

00919便宜價格估算：「保守」算法

完美月配息組合：00919+00878+0056

月領一萬股息 需存幾張00919？

總結

一、00919篩選市值前300檔股票：全台採用最多樣本的指數，不漏掉任何績優好股。再透過每年兩次篩選，鎖定出30檔精準高息股，幫投資人股息&股價雙豐收。

二、00919篩選規則：參考董事會公佈的股利來篩選成分股，電子股比重高，但並未特別剔除金融股。未來若金融股配發高息，仍有可能納入成分股中。

三、00919採取精準高息政策，本次預計配發0.54元，老牛透過計算後，幫夥伴們找到便宜價區間（30元以下）；若未來股利有調整，夥伴們可以重新調整計算！提醒夥伴們9/18除息，最晚要在9/15最後買進哦

四、打造月月配息：00919+00878+0056，三檔高股息ETF均含收益平準金，且採季配息制，每月領取穩定現金流；並且因採取的選股邏輯都不同，還能降低投資風險。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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