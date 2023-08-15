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00878、0056等高股息ETF今年大漲…賣不賣？ 專家提4策略：可停利但不停扣

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。記者余承翰／攝影 (資料照片)
台股。記者余承翰／攝影 (資料照片)

財經專家阿格力於YouTube頻道的新影音中分享，高股息ETF漲很多，到底要賣還是不賣？他分析有四大策略，可以讓投資人決定賣還不賣。

以下為影音內容：

今年高股息績效有夠強

高股息ETF今年績效到底多強，直接看一下統計資料，1到7月，前7月台股原型ETF第一名是富邦臺灣中小（00733）71.29％含息報酬，超強的；但可以看到，其餘2、3、4、5名有三檔都是高股息ETF，像是元大高股息（0056），大華優利高填息30（00918），而國泰永續高股息（00878）也是很多人在存的一檔。

所以今年完波段操作沒有贏高股息的話，可以買ETF就好了，不要那麼辛苦，ETF確實是一個很好的投資方式。

不過今年高股息ETF會那麼強勢，應該不會是一種常態，因為過去歷史的回測，就拿0050跟0056相比，以過去這麼長一段時間，不論是含息或不含息的，其實0056都是輸給0050，因為市執型ETF的好處就是說，裡面的股票如果很強一直漲，還是會留著，例如說台積電300漲到600依舊還是0050的成分股；但高股息假設當初因為台積電殖利率很高在成份股當中，但如果漲太高，等到汰舊換新時候，就會被剔除。

但是換掉的理由，並不是這一家公司不好，而是它的股價太高，所以殖利率降低了。

高股息的優點是，每年一定選擇高殖利率的公司給投資人，可是缺點就是，如果加入市值的成長之後，就不一定會比較好；只挑殖利率容易錯過市值成長。

高股息該賣了嗎？入袋為安可以嗎？

可以分為以下4種：

1.入袋為安型

原本設定預期一年5％的股息，現在一次漲到了30％、40％了，也才剛進場沒多久，那不如先賣一趟，入袋為安。

2.停利不停扣

如果原本就設定要存股、長期投資的話，但是又想賣，因為也知道今年是因為AI漲；那就可以停利但是不停扣

因為現在漲高賣掉，就是怕之後股價跌，跌的時候持續扣，扣到低的賣到高的，那也是部分入袋為安的概念，也不會影響長期的整個計畫，因為還在繼續扣款。

假設存了10張，調節賣出5張，跌下來又持續的扣，或是自己再買回到10張，賣比較高價，買比較低價，手上多了一點錢，這樣也是蠻不錯的思維

再來兩個不賣的理由

1.覺得可賺更多

覺得台股還有多頭，可能會到兩萬，且明年又要選舉了，那就放著也沒差，這個就是符合自己的投資策略。

2.原本存高股息ETF就是不會買賣

小麥下跌的時候，手中沒有的人，小麥上漲的時候也還是不會有。

持續的買進有一個好處，這樣的投資人比較中性，不會變成死多頭或者死空頭。

投資高股息ETF原本就是因為不懂買賣，所以不管怎樣，就按照紀律，時間久了跟著台灣的經濟成長，這樣就好了；何必急於一時，除非買的是主題型的ETF，那漲高本來就是要做調節，因為產業有各自的週期，但高股息選得就是不分產業，因為大部分的高股息只認殖利率和過去的財報表現。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00918大華優利高填息30 ETF 0050元大台灣50 AI 殖利率

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