明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

華爾街有一句名言：「別跟聯準會作對，因為你永遠贏不了！」（You can't fight the Fed），2023年剛過一半，如今已經傳出2024年美國聯準會將有機會開始降息，屆時債券波動率將有機會大於台股指數波動率，投資債券的報酬率將有機會大於投資台股指數的報酬率，用低風險債券輕鬆比肩台灣50ETF(0050)的報酬率。

說到投資債券，自然不會忽略台股雙星，如今規模超過千億的兩檔美債 ETF

元大美債20年 00679B 中信高評級公司債 00772B

爾若投資人想更積極參與債券行情，也可以考慮元大美債20正2，開槓桿參與市場，那說了這麼多，三檔債券ETF有甚麼特色呢？該如何投資才能債息、價差雙頭賺？今天一次搞清楚！

美債ETF 首選 00679B、00772B

美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保對象，幾乎可視為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，而台灣投資人想跨足美債，利用債券ETF是最方便的選擇，以00679B元大二十年美債為例， 其成分股 98.62% 皆為AAA級美國政府公債、 1.38% 為現金，主要都為 2048 ~ 2052 年到期的美國政府公債，簡單來說00679B可以帶給投資人直接參與美國政府債券市場的機會，輕易操作提供方便流動性。

另一方面，若不只想投資美國政府債，也可以考慮高評級的公司債，如中信高評級公司債 00772B 的產業分散性佳，以國家分佈而言，美國為主要投資標的國家，其中不乏知名企業龍頭如微軟、迪士尼、亞馬遜、康卡斯特，當然也包含國際間具有競爭力且穩定的公司如殼牌等，這些由企業所發行 10 年期以上且信評A-以 上之美元計價債券，也就是投資等級的「公司債」，相當適合想參與債券行情又希望低風險的投資人。

而說到投資人最在意的費用，00679B、00772B，兩者的經理費加保管費加總起來費用率約為0.26%、 0.28%，與市場上同類型的債券基金產品投資成本大多要 1% 以上相比，費用率相對較低。

升息尾 00679B、00772B 殖利率誘惑

相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，但不像股票股利，債券的利息是固定的，換言之影響債券殖利率的是債券價格本身的變化，如今正值升息末端，債券價格被壓抑，相對殖利率就高，投資人可以輕鬆估算多少殖利率值得自己投資，以下提供兩檔債券ETF的配息、殖利率資料。

00679B

採季配息 近4 年平均現金殖利率: 2..26% 平均最高與最低殖利率約在2.05%~2.47%之間 111年整年殖利率約為3.67%

00772B

採月配息 月配息優勢在於對現金流需求較大的投資人，每個月都有固定的現金進帳 近4 年平均現金殖利率: 3.21% 平均最高與最低殖利率約在2.68%~3.33%之間 111年整年殖利率約為4.18%

00679B近年殖利率 圖片來源：玩股網

00772B近年殖利率 圖片來源：玩股網

槓桿行債券ETF：00680L 價格回溫

圖片來源：Tradingview

在經歷2021-2023市場暴力升息後，如今全球經濟進入升息末端甚至即將邁入停止升息、降息的環境，由於利率影響債券價格(債券價格與利率為反向關係)，為此可以看到，美債價格在2023年以來，漲幅與科技股大盤相比相差甚遠，這是因為全球在高通膨與烏俄戰爭開打下，聯準會展開猛烈升息對抗通膨，進而導致債券價格積弱不振，但債券是否真的會繼續這樣軟弱下去呢？

回顧2023年至今，00679B、00772B漲幅分別為2.10%、3.36%，那斯達克為37.65%、費半為50.49%，但可預見的，當加息的空間與幅度壓縮，這對債券價格的影響已變得很有限，觀察終端利率水平，其實也是觀察債券票面價格較難的時間點是否已經過去，除了特別要注意是通膨再起，反覆上升會逼使美聯儲改變加息的態度，白話來說，大格局加息高利率會使債券承受壓力，而降息則債券價格上漲，今年可能迎來停止加息階段，債券價格預期將在低檔反覆震盪，但隨著降息到來，債券價格則可望迎來翻轉。

近期許多投資人也同步關注槓桿商品如元大美債20正2 (00680L) ，其追蹤 ICE 美國政府 20+年期債券 2 倍槓桿指數，反映「ICE 美國政府 20+年期債券指數」的單日正向 2 倍報酬表現，受市場波動與複利效果影響，可預期在未來當聯準會開始降息時，債券市場將會重迎春燕，帶動債券價格上漲。

00679B、00772B、00680L ETF比較

00679B

優點：

無風險投資：該ETF追蹤美國20年期公債指數，多數為AAA評級的債券。 流動性高：元大美債20年具有良好的流動性，投資者可以自由買入或賣出。 低成本：相較於購買和持有單一債券，該ETF可以達到更低的交易成本，並節省投資組合管理的費用。

缺點：

利率風險：由於該ETF追蹤公債指數，其表現受到美國公債市場的利率波動影響。若利率上升，公債價值可能下跌，導致ETF的淨值下滑。 市場風險：如同其他投資工具，元大美債20年的價格會受到市場供需和投資者情緒等因素的影響，可能導致股價波動和潛在虧損。 信用風險：即使追蹤的是美國公債指數，仍存在公債發行機構的信用風險。若發行機構信用評級下降或債券違約，可能對該ETF的價值造成負面影響。

00772B

優點：

高評級：中信高評級公司債具有較高的信用評級，意味著發行公司的償付能力較強，投資者相對較不用擔心債券違約的風險。 固定利率收益：中信高評級公司債通常具有固定利率，投資者可以預先知道每年將會獲得的利息收入，這對於追求穩定現金流的投資者來說具有吸引力。 投資多元化：投資中信高評級公司債可以幫助投資者實現投資組合的多元化。債券市場與股票市場相對穩定，通常具有較低的波動性，可以平衡投資組合中的風險。 流動性：中信高評級公司債通常是在公開市場上交易的，這提供了良好的流動性，投資者可以在需要時買賣這些債券。

缺點：

低回報：相對於風險較高的投資，如股票或高收益債券，中信高評級公司債的回報通常較低，投資者可能需要接受較低的利息收入，以換取較低的風險水平。 利率風險：儘管中信高評級公司債具有固定利率，但如果市場利率上升，這些債券的價值可能會下降，投資者需要考慮利率風險對投資結果的影響。 市場風險：儘管該債券具有高評級，但投資者仍然需要關注整體市場的風險因素，如經濟狀況、行業環境和市場情緒的變化。

00680L

優點：

槓桿效果：這款債券商品帶有兩倍的槓桿效果，可能在市場上表現較好時，能夠提供高於普通債券的回報率，增加投資者的收益潛力。

缺點：

高費用率：帶有槓桿的產品通常會伴隨著較高的費用率，包括管理費用、交易成本等。 高風險：槓桿投資通常意味著高風險。當市場出現不利波動時，價格可能會快速下跌，導致潛在的投資損失。 資產規模偏小：約為23億。

小結：投資債券分散風險

在市場中有各式各樣的債券型投資商品，從公債、公司債、產業債、高收益債等不同選擇。簡單來説，在不確定性高的狀態下，一律以「投資級」的商品為優先，這務必要記住這個原則，尤其是為了做到股債平衡或是追求低風險低波動的投資機會的投資人。

觀察今年上半年櫃買中心上櫃掛牌交易的債券ETF規模與報酬表現亮眼，平均報酬達4.20%，配息率達4.09%，如今市場來到升息的末升段，債券殖利率居高位，債券資產價值上升，投資人爭相參與債券市場潛在投資機會，也讓債券市場規模不斷成長的，但到底該怎麼做？其實只要謹記，投資債券抓的是大方向的國際趨勢，注意利率風險變化，在相對低點分批佈局，那便能在高勝率情況下，好好享受債息與資本利得的甜美果實。

原文出處：2024有望降息？2 檔債券ETF備受關注！

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