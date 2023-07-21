手上僅00878不夠了！ 專家「股債雙棲」策略：搭00679B、00772B等多檔ETF

美國通膨數據低於預期，台股再次重返「萬七」大關，間接帶動多達20檔以上台股相關ETF創下股價新高，而在今年以來，受AI發展影響，美股科技股開始發光，截至6月為止，台灣加權指數上漲18.9%，費半上漲49.24%，納指上漲32.9 %，標普 500 指數漲16.4%，如今邁入2023下半年，投資人可以怎麼參與市場，該做什麼樣的布局，今天就從幾檔優質的ETF與股債分配跟大家分享。

三大股債配置法

股債分配類型代表了不同風險承受能力和投資偏好的投資人，每位投資人心中都會有屬於自己的最佳配比，大家可以仔細思考資產配置的邏輯與未來規劃，進而定義出分配方式，以下提供三種基礎的配比，並衍伸介紹相關 ETF 項目。

接下來該探討該買哪些ETF來達到股債分配的目的，依照關鍵概念進行考量：「考慮未來停止升息與降息可能，科技股和對利率敏感的產業預期會有更高的報酬產生。」

投資美債首選 00678B、00772B

如今通膨趨緩，升息週期來到尾聲，就歷史經驗而言，美國國債的表現肯定是無庸置疑的，而就算是投資等級的公司債往往也能維持正報酬，這也是如今00679B、00772b的優勢所在，觀察 2020-2023 年價格走勢可以看出，兩檔債券 ETF 都因高利率環境在低檔盤整，如今將跨入停止升息甚至降息的環境，價格勢必會得到支撐，追求穩定殖利率或是價差的投資人，可以將目光鎖定在該類債券上。

資料來源：tradingview

元大美債二十年(00679B)

元大美債20年（00679B）旨在提供投資者投資美國長期公債市場的機會，而若要說到這檔ETF的特色，是其主要由美國政府公債組成，投資者無需購買和持有美國公債，便能直接參與公債市場的漲跌幅，該商品風險為 RR2 表示包含 98％ AAA級美國政府債券，其季配息特性提供穩定現金流，統計至 2023 年 7 月，目前最新殖利率為3.87%

中信高評級公司債(00772B)

中信高評級公司債 ETF（00772B）目前是台灣規模第一大債券ETF，規模高達 946 億元，並主要投資於由企業所發行 10 年期以上且信評A-以 上之美元計價債券，也就是投資等級的「公司債」，其月配息優勢對現金流需求較大的投資人來說可以每個月都有固定的現金進帳，目前近4 年平均現金殖利率為3.21%

台AI科技受惠股 00895、00878、0050

值得一提的是，今年以來電子五哥挾著AI掀起的轉型利多，以及特斯拉股價重返榮耀，台灣相關產業挾大盤不斷向上突破，投資人若不想主動選股，可選擇定期定額大盤市值型的 0050、高股息 00878 或是電動車等產業趨勢成長明顯的ETF。

資料來源：tradingview

元大台灣50(0050)

以台灣上市股票前 50 大市值的個股為篩選標準， 0050 特性就像基金一樣分散持股比重，在今年挾著台積電、鴻海、聯發科、聯電、台達電等AI相關概念股

漲勢不差，讓投資人能沾光AI概念，還能穩定伴隨大盤向上，同時擁有穩定配息、成本低廉優勢，對於沒有時間研究股票、或是非金融專業背景的小資族來說，是一個很好的投資起點，也是俗語無腦 0050就對了的起源之地。

富邦未來車(00895)

00895的特色在於它不配息轉而將獲利再投入該標的，雖然對於追求固定收益或股息的投資人，該屬性會較不適合，但更有利於ETF的複利效果，這也是今年可以看到00895擁有誇張的81.33%漲幅的重要原因，而其從汽車製造到銷售市場都跨足配置，甚至還包含傳統汽車大廠，除了能分享燃油汽車銷售帶來的效益，同時也將目光拋向電動車市場的未來潛力。

國泰永續高股息(00878)

00878除了號稱是高股息之外，另外的ESG概念，使得他們挑選企業時有更嚴苛的條件，ESG 由三個單字組成，環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance），這三個詞彙分別對應企業對環境、社會文化關懷，以及公司治理的狀況，白話來說，就是有錢才能做好這塊的標準，原則上不容易出亂子，今年更是大沾AI商機漲幅驚人，前五大持股分別為緯創、華碩、廣達、英業達、光寶科，通通都是今年AI概念股的領頭羊，而且在永續ESG的高標準下，該ETF仍能維持高股息發放，確實是投資人在0056以外的好選擇。

直衝美科技股 00662、00830、00757

投資人若想參與美股行情，除了直接開戶投資美股，其實也可以利用追蹤美國指數的ETF進行投資，這樣對於投資能力與精力的要求不用太高，只需要掌握總體經濟的方向就可以做好，台灣最為人熟知的美股ETF不外乎以下三檔：

資料來源：tradingview

富邦NASDAQ（00662）

這檔ETF主要追蹤NASDAQ100指數，顧名思義其鎖定的標的並非那斯達克指數本身，而是剃除金融股後，權重最大的 100 檔股票所構成的指數，其更受這類權值大型股漲跌的影響，有時甚至能超越那斯達克指數報酬，是透過台股直接交易美國規模最大的科技類股。

國泰費城半導體（00830）

國泰費城半導體（00830）專注於投資半導體行業相關的公司，包括設計、製造和銷售半導體產品的企業，這使得投資者能在單一金融商品中直接投資半導體行業上中下游企業股票，可以說是半導體產業中的全明星陣容。

統一fang+ （00757）

這檔 ETF 主要投資科技巨擘，而且瞄準高成長的創新科技公司，很適合追求市值成長的投資人，但就像台積電主導台股一樣，美國科技巨頭多年來都主導著美股走勢，如今科技股對於美股的主導更趨於極端，統計至今，蘋果和微軟兩家合計佔標普 500 指數的權重高達14%，若扣除整體權值股漲幅，其實標普500指數 2023 年漲幅不大，為此追蹤尖牙股的 00757 才能有如此高的漲幅，也印證寬鬆的經濟環境使科技股受惠。

分散風險同步布局全球市場

VXUS 投資於非美國際股票市場的ETF，提供了投資者多元化的國際市場投資機會，涵蓋世界各地的公司和市場，當然這裡指的國際不包含美國，另一方面它的費用非常低廉。 VT 投資於全球股票市場的ETF，該指數涵蓋全球股票市場的，這裡包括了美國和國際市場的股票，VT 的特色為提供全球股票市場的投資組合。 VOO 投資於美國股票市場的ETF，它追蹤 S&P 500 指數，該指數代表了美國大型上市公司的股價表現，其特色在於提供對美國股票市場的集中投資，並專注於追蹤 S&P 500 指數。

資料來源：tradingview

結論來說，今年屬停止升息年，債市正好處於利率高位下的價格低點，而當利率開始不升甚至下降，債券價格將可望獲得反彈，匯率也同步呈現台幣強美元弱的回流態勢，外資更願意持有風險性資產，資金有望回流台灣市場，在基本面與資金面皆有利股市之下，投資人可以思考風險報酬比，同時創造資本利得又可以有利息收入，還能股債雙配分散風險。

原文出處：3大股債雙棲策略...00878、00772B等多檔 ETF 這樣配

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