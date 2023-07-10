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0056年化配息12％不該All in嗎？ 專家籲「勿躁進」：預估6％才合理

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

買股要在樂觀中緩步，悲觀中邁進

最近股市漲到萬七，無論是美股、台股大盤或是高股息ETF價格都有顯著的爬升。在市場一片樂觀的氛圍下，照慣例決定要「開始存股」的人又變多了。小車有一些小叮嚀給最近想進場的朋友：

不要看到標題就去買

看見媒體報導「0056季配1元，年化配息率飆破12%」的新聞，新手朋友紛紛摩拳擦掌準備解定存、儲蓄險投入。小車在此提醒投資股票仍須先讀書、做功課，有了自己的投資思維及判斷能力再進場，不要人云亦云隨之起舞。

首先，我們須理解0056季配1元，以現在33元左右的價格，其「年化配息率飆破12%」的機率趨近於零。新聞的算法是季配殖利率3%（1 ÷33 ×100%）直接乘以四季，得出年化配息率12%

因此，年化配息率12%必須每季皆配出1元，一年共配4元才有可能。然而縱觀0056上市15年來，每年配息在0.85～2.1元之間，與4元有著不小的距離，同樣的選股邏輯，總該不會因年配改季配而導致配息金額狂飆吧！

目前0056配息最有可能是循00713去年的路線，於今年Q3（7月）、Q4（11月）各配1元，將2023年的息配完，明年Q1 才開始是0056真正季配息應有的金額，所以年化配息率估6%（2 ÷33 ×100%）較合理，不過相較於定存的1%依然大勝。

殖利率之外也須考慮買進價格

許多新手朋友看見殖利率6%大勝定存1%，便按捺不住想解定存All in，手上大筆閒錢深怕晚一點投入就虧大了，不過即便是再優秀的高股息ETF，買股除了考慮殖利率外，也要考慮「買進價格」。以人氣最高的兩大高股息ETF 0056、00878為例，今天收盤價分別為33.71元、19.69元，兩者均為今年高點

倘若現在資金All in賺得了年約6%的配息，但持有均價也套在山頂，往後如果0056、00878這兩檔價格分別修正至23.28元、15.33元（今年曾出現的最低點），其未實現價差依序就賠了10.43元、4.36元，豈不是成為典型的賺了股息賠了價差？

維持紀律勿躁進

然而遇到高點就不買嗎？我們仍須維持紀律累積股數（金融除息後，ETF每月買），可以優先選擇買進漲幅相對沒這麼高的大盤ETF。若不喜歡大盤ETF，只買核心持股的朋友，現在股價相對高點就買每月定額即可，不要隨著市場氣氛而腦熱多買，待股價修正再逢低加碼。

一來股市難以預測高低點，倘若一心以為現在是高點而不買，往後一高還有一高高就無法累積股數了；如果之後向下修正，維持每月買進也能買到便宜拉低均價，若跌破10%、15%甚至20%時能再逢低加碼，效果更佳

股市投資要和市場氛圍對著操作，學會在樂觀中緩步，悲觀中邁進，身上的韭味就能越來越淡囉！

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 殖利率 季配息 ETF

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