00882「配息縮水」出清專心投資台股？ 專家：悲觀的資金該跑都跑光了

網友問，00882抱了大半年，帳面還沒轉正就算了，現在配息還縮水，是否建議乾脆賣掉回頭專心操作台股？

答：

我們可以把股息跟價拆開來討論，先聊股息。

00882本次配0.4塊，加上年初的0.3塊，全年配0.7，股息殖利率差不多6%。

客觀來說，6%的數字其實不算低，不過相較於去年8%以上的水準，顯然是縮水了。

從官方說法，原因主要有2個：

1.去年中國封控，導致幾檔成分股獲利萎縮，進而影響今年配息 2.成分股換成大量金融股，配息時間都落在下半年，趕不上本次配息

目前中國解封了，882也有部分配息是遞延到下次領，所以本次配息縮水看來並不是一個常態性事件。加上配息反映的是過去的經營情況，這倒沒什麼好擔心。

該關注的反而是未來，這也關係到未來有沒有機會在這檔ETF上賺到價差。

一個基本的認知，00882追蹤的是一籃子在香港掛牌的中國企業，它除了反映的是中國的金融、能源、工業、地產等行業景氣，也和港股有高度正相關。

關於香港股市，我相信這裡也不用多說了，大家偶爾翻翻新聞就知道，不管從任何角度來看，大部分報導都是負面的，只剩名字是香的。

這些報導也就說明了為什麼香港指數2年多來不斷走跌，也連帶影響到這檔ETF的表現。

不過投資不是看照後鏡開車，回到當前的香港股市，本益比11倍、淨值比不到1倍。坦白說，這不是最便宜，也是相當便宜了。

當然便宜不代表一定會上漲，中國目前仍有著產業轉型、被老美壓著打、債務問題、經濟數據疲軟等問題，也都不是一時半刻能解決的。

不過我倒覺得這個時候反而相對安全，畢竟悲觀的資金該跑的都跑光了，剩下的就是等待時間築底，以及下一個提振信心的契機出現。

當然如果打算賣出轉回台股是沒問題的，不過我認為，與其從低基期的市場忍痛停損賣出，不如鎖定每下跌5%幅度分批買進，等待一個底部反轉的契機。

畢竟這檔ETF所屬產業多半是民生必需，屬性相對保守，從最高點起算，跌幅也整整比恒生指數少了10%，其實沒有這麼糟。

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