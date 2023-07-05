0056+00878+00713是最強月領息公式？退休存股表曝光：組合ETF用三招

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，投資3檔季配息ETF湊月月領息組合正夯，該選高人氣高股息的元大高股息（0056）+國泰永續高股息（00878）+元大台灣高息低波（00713），後勢看漲的0056+00878+群益台灣精選高息（00919），元大投信平衡的0056+元大臺灣ESG永續（00850）+00713，又或是...想提早退休存股有最強公式嗎？

以下為影音內容：

最近幾年「月月領息組合」成為台灣投資人熱衷討論的一項話題，只要靠3檔季配息ETF，就能實現1到12個月每個月都有錢入帳，而隨著一年發四次股利的ETF大量出現，加上一些前輩華麗轉身，如今選擇越來越多，甚至月配息ETF也登場了。

說到月配息組合，現在莫過於高股息ETF0056宣布從年配息改季配息，因應大勢所趨，同時納入收益平準金機制，更去卡位1、4、7、10月除息，這是精算的結果，也讓網路上開始流傳一套「黃金組合公式」。

0056+00878+00713

這三檔剛好是高股息ETF的TOP3，人氣有口皆碑，除息時間有巧妙錯開，王不見王組成月配息，對於熱愛領錢的股東來說，會是最好的組合嗎？如何月領5、6、7、8萬元提早退休呢？

存股多少錢退休？

既然投資高股息ETF，那殖利率不會太差，加上現在市場競爭激烈5％起跳比比皆是，是算了4.5％、5％、5.5％和6％情境中，存股不同金額平均一個月能領多少錢。

為了有對照，查了2023年各縣市最低生活費，全國中最高的是台北市19,013元，小於這數字是低收入戶，生活起來肯定不太夠，至於基本工資則是26,400元。

換句話說，存個600萬元大概就能勉強靠股利度日，但如果考量通貨膨脹，想過比較有質感的退休生活，至少1,000萬元會比較安心。

ETF月月組合領息三招

1.股票ETF

目前最主流的方式，畢竟長期來看報酬率比較高。而ETF一次持有一籃子股票又會自動太弱留強，比起純買個股，相對簡單、風險也較低。

不過現在是ETF大爆發的時代，國內股票型加海外股票型ETF的數量已經超過100檔，組合起來夠讓人頭昏眼花，把範圍縮小，限定一年至少配息4次，這樣只剩下26檔。

首先是不用組合的月配息ETF復華台灣科技優息（00929），這是一檔專注電子類股的高股息，噱頭十足，雖然才剛上市不久，不過人氣還蠻不錯的。

再來是一年發六次股利的雙月配永豐優息存股（00907），排除電子專注傳產、金融類股，主打的是穩定和防守；順帶一提，永豐投信最近會再推另外一檔雙月配高股息ETF永豐ESG低碳高息（00930），兩檔剛好可以組成自家的月月配。

分成三組，1、4、7、10月；2、5、8、11月；3、6、9、12月。

一次選三檔高股息季配息ETF，是主流中的主流搭配法，畢竟熱愛領息的投資人，往往更在意穩定性，寧願少賺也不要多賠，當然也有些月月領息族在意績效，股利報酬全都要，不過傳統與大盤相似度高的標的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣（006203）、永豐臺灣加權（006204）都不是季配息。

0056+00878是目前最多人選的組合，從規模和受益人數來看就知道根本無人能敵。

至於3、6、9、12月有三強，聲勢最高的高股息ETF近年績效王00713，再來是價格跌了殖利率高了的復華富時不動產（00712），群益台灣精選高息（00919）則是高股息世界的後起之秀，靠著年化10％以上殖利率一炮而紅。

0056+00878+00919，今年來勢洶洶組合，只是人氣高並不代表是最佳策略，還是要依照自己的喜好做調整。

有人會組元大一條龍，0056+00850+00713，有高股息有市值有低波動；也有看過00888+00891+00896這種，全市值／主題型組合。

2.債券ETF

債券是一種低風險，擁有固定收益的投資工具，能穩定領到利息，所以在債券ETF的世界中，季配息甚至是月配息更早就出現了，也很適合自行搭配打造月月領息組合，加上這一年多美國聯準會強力升息，伴隨價格大跌，殖利率跟著上升。

不過債券ETF高達80幾檔，綜合考量規模和人氣，可以先了解2檔月配息：中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）；還有三檔季配息：元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）、國泰投資級公司債（00725B）。

3.股債ETF混合

如果說全選股票型ETF比較積極，那選債券ETF偏保守，中間類型的投資人可以兩個都要，更何況投資等級債跟股市走勢呈現負相關，有助於降低投資組合波動，至於要用2股1債或1股2債來組合，就看投資人自行的決定了。

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