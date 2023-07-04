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00882的7月配息會減少？ 專家曝光「2原因」：預測明年會比今年多
00882即將公告7月股利，到底會配多少？
嗯，我個人預估是會比去年減少啦，第一是因為去年中國還在封城，經濟遲滯影響到企業的獲利！
第二是00882的一些成分股，今年較晚配息，不過這些股利不會不見，而是會轉移到明年1月！
投資股票重點是看未來，去年因為封城導致獲利下滑，影響到今年股利發放，都已經是過去式了！
好比今年金融股的股利衰退很多，但是股價是不是已經低點反彈了呢？因為預估今年獲利會谷底反彈啊！
股價永遠反應未來，中國今年不再封城，相信經濟可以比去年成長，明年的股利也會比今年更多，這是我預測的！所以前陣子00882股價11.4附近，我買進200張！
高股息ETF只有一個要點：買便宜
未來就有機會賺到股利跟價差
免費分享，請自行判斷。
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