00772B、00679B債券ETF熱度加溫！「坐等降息」所以現在適合投資嗎？

債券價格下跌似乎總看不到盡頭，但隨著近期通貨膨脹趨緩 、升息即將邁入尾聲，許多投資人都在問：「債券的投資機會是否已經到來？」

2022 由於高通膨，使得聯準會為對抗通膨採取更為緊縮的貨幣政策，股市、債市都因此大跌，然而時序跨入2023年，如今聯準會逐漸釋出升息趨勢來到末端訊息，市場也預期利率即將迎來高點，當市場反映大部分的升息預期，這是否也暗示債券價格即將迎來新的變化？

債券ETF回測與股債配置

「可以承擔多少風險」的角度出發，其實不難理解「股債配置」的概念，就是在不同風險商品上的配置比例問題，在經歷2021-2023這段市場暴力升息的波動後，下圖可以看到美國20年公債殖利率與美債價格、00772B與00679B的股價成反比，白話來說，大格局加息高利率會使美國長天期政府公債承受壓力，降息則公債價格上漲，今年可能迎來停止加息階段，債券價格可能將在低檔反覆震盪。

資料來源：tradingview

現在是債券ETF的時機嗎？

在市場中有各式各樣的債券型投資商品，從公債、公司債、產業債、高收益債等不同選擇。

但簡單來説，債券的利息收入在發行時就固定了，只有債券票面價值會產生變化，當利率上升，票面價格就會下降。

就在近期，美國聯準會傳聲Nick Timiraos也透露出停止加息與升息來到末端的訊號，或許我們也可以把它理解成今年美聯儲的最大風險政策已經不是還能加息多少，而是這樣的高利率會維持多久的時間？因為高利率對於企業的營利仍有不小的衝擊，這將會整體影響未來美國經濟走軟著陸還是硬著陸的差別，也可能連帶到降息的時間點。

但可預見的，當繼續加息的空間與幅度壓縮，這對債券價格的影響已變得很有限，觀察終端利率水平，其實也是觀察債券票面價格較難的時間點是否已經過去。

特別要注意是通膨再起，反覆上升會逼使美聯儲改變加息的態度，只要繼續升息，債券價格就還有向下的空間。

台股債券ETF 00772B、00679B

中信高評級公司債 00772B

吸引力亮點：月配息、穩定每月現金流 產業分布：橫跨科技、娛樂、電信、傳產、能源 平均殖利率：2.97% 追蹤指數：彭博10年期以上高評級美元公司債指數（Bloomberg USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index） 風險等級：RR2 包含約98％ A級、AA級、AAA級以上公司債券 經理費：基金淨資產價值於 30億(含)以下:0.4%/年 逾30-200億(含)以下:0.3%/年 高於200億(不含):0.2%/年 保管費：基金淨資產價值於 30億(含)以下:0.14%/年 逾30-200億(含)以下:0.12%/年 逾200億(不含):0.08%/年

元大美國政府20年期(以上)債券 00679B

吸引力亮點：季配息、長天期債券波動大，趨勢對報酬高 產業分布：美國政府債券 平均殖利率：3.97％ 追蹤指數：ICE美國政府20+年期債券指數 風險等級：RR2 包含約98％ AAA級美國政府債券 經理費：0.10% 保管費：0.06%

國際公債 ETF

就歷史經驗而言，通膨趨緩，升息週期來到尾聲，美國國債的表現肯定是無庸置疑的，而就算是投資等級的公司債，放到最壞的硬著陸環境下去看，國債殖利率下降的幅度往往還是會比信用利差放寬的幅度更大，所以美國國債、投資債在未來停止升息或是降息的環境是正報酬的機會非常高，這也是如今00772B、00679B的可能優勢所在，投資人可以將目光鎖定在這類債券商品與總經循環的時程上。

當然，如果不想投資台股債券ETF，也可以觀察以下兩檔國際ETF的變化：

1.I Shares美國公債 ETF：

目標: 該基金的目標是跟蹤ICE U.S. Treasury CoreBond Index的表現，這是一個代表美國國債市場的指數。 標的: 基金持有的投資標的主要是美國國債，這些國債是由美國聯邦政府發行的債券，被視為低風險的投資工具。 特性: I Shares美國公債 ETF提供投資者一種便利的方式來獲取美國國債市場的投資回報，同時也能夠分散投資風險。

2.iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF：

目標: 該基金的目標是跟蹤iBoxx Liquid Investment Grade Index的表現，這是一個衡量美國投資等級公司債券市場的指數。 標的: 基金持有的投資標的主要是美國的投資等級公司債券，這些債券是由具有良好信用評級的公司發行的，被認為是相對較低風險的債券。 特性: iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF提供投資者一種投資於美國投資等級公司債券市場的方式，同時也能夠分散投資風險。

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原文出處：升息降緩 債券ETF回溫！台債券ETF 00772B、00679B 特色總整！

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