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「存0056必定睡公園」就是不如0050？ 專家：一股不賣悲劇自來

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「存0056必定睡公園」就是不如0050？ 專家：一股不賣悲劇自來

聯合新聞網／ 方格子
台股。（美聯社）
台股。（美聯社）

【撰文・清流君】

自從上次去「下班經濟學」節目後，我看底下留言最多人批評的地方就是0056這種高股息ETF為什麼要賣股？應該要一直存著才對，才符合台灣「存股」的精神信仰！

好喔，沒問題。

為了進行最公平最公正的比較。

我清流君這次讓0056完全不賣股、一直存到粉身碎股。

這次我們同樣也讓0050跟0056每年產生的現金流完全相同，看看結果會如何？

0056回測

在2008年1月初投入1,000萬到0056，買入38.9萬股，長期持有、一股都不賣，累積股數一直都是38.9萬多股。

0050回測

在2008年1月初投入1,000萬到0050，買入16.6萬多股。

為了完全匹配0056配息產生的現金流，0050可以賣股或股息再投入補齊差額：

若某年度0056配息少於0050，0050多出的配息則在股利發放日當天馬上再投入。

若某年度0056配息高於0050，0050少於0056的股息差額，就利用賣股補齊。固定在每年年初進行賣股補齊現金流差額。

也就是說，0056當年度配出多少的現金股息，0050那年的現金流就要跟0056完全一模一樣。

0050和0056回測比較圖

到2023年1月初，經過15年每年都領出相同金額的現金流，0050的股數從一開始的16.6萬多股賣到剩下14萬股，但結果總資產累積卻不減反增，從1,000萬成長到了1,554萬，成長幅度高達55.4%

反觀0056的股數一直都固定在38.9萬，但最後的總資產累積卻只剩下990多萬元，甚至比當初投入的1,000萬還少

只要存得久一點你依舊逃不了睡公園的命運

一股不賣、悲劇自來！

從2008-2023年這15年，0056總共配出了750多萬的股息。

0050總共收到530多萬的配息，而賣股部分總共賣出了43,654股來換取218萬的現金。

而且0050為了補齊和0056每年的配息差額，你會發現一開始0050需要賣出的股數比較多，高達10張0050，但到最後只需要1-2張左右的0050就可以完全補齊跟0056的配息差額。

為什麼？

因為0050長期的資本增值高出0056非常多，資本利得的增長會不斷反饋在股息收入上，即使0050配息率較低，也能讓0050每年的配息總量有逐年上升的趨勢。像是在2022去年一整年，0050的平均配息率也才3.8%，但也能收到70萬的現金股息。

反觀0056，每年的股息總量基本持平沒什麼上升的趨勢，主要就是因為0056在資產利得這塊慘敗、進而影響到股息收入。

這告訴我們即便有現金流需求，也該同時考慮資本利得和配息才對

股數多寡根本就不重要！

最重要的是，賣出股票自製現金流，完全無關預測市場、評估出場時間點，因為是固定每年時間到了就從投資組合賣出我們需要的金額，你想設定每個月都賣也行。

現在很流行所謂的「月月領息年曆」，單純只投資0050或006208也可以做到，領到的現金流完全相同，總資產累積又更高，何樂而不為呢？

看到這邊，想必你已經明白股息是完全可以靠自己創造出來的。

股息高低，並不是投資的重點。

那什麼才是重點？

唯有「總報酬」－資本利得加上股息。

最後我想說，如果我即將邁入退休或是已經退休了，有人推薦我買高股息，我也傻傻地聽話了，之後我每年都看到帳戶的總資產累積金額不斷減少，甚至還有好幾年完全配不出息或配息減少，我一定氣到壽命先少個好幾十歲。

到時最該做的事是什麼才對？

賣光0056換0050？

不！

是我肯定會把當初那個推薦我買高股息的存股達人先扁一頓再說！

作者：清流君

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：0050 vs 0056 現金流大比較，存0056必定睡公園！

0056元大高股息 0050元大台灣50 ETF 股息 報酬率

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