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復華推 ETF 股利通知書電子化 少了個資洩露風險還兼做環保

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

存股型ETF掀起投資熱潮，不少投資人不只買一檔，加上配息頻率從年配逐步進化到月配，每年收到的紙本股利通知書將相當可觀。復華投信表示，建議投資人可透過ETF股利通知書電子化作業，避免個資外洩風險同時兼做環保。

現行ETF紙本股利通知書上除了有個資，同時會列出所投資標的的持有單位數、每單位分配金額、應付金額及個人所得扣繳等明細，需耗費寄送成本，亦不利環保增加碳排。

復華投信指出，近年詐騙猖獗，為避免重要個資及投資明細遭人盜用，建議可申請改成電子化通知，投資人進入復華投信官網「ETF專區」後，從「ETF公告」中點選「申請電子通知書」（https://www.fhtrust.com.tw/ETF_custservice/），線上1分鐘搞定，即可第一時間掌握股利訊息，同時降低紙本通知書個資外洩的風險。

復華投信旗下ETF如復華台灣科技優息（00929）、復華富時不動產（00712）、復華富時高息低波（00731）等具有收益分配機制的ETF，深受投資人青睞。

復華投信指出，「ETF電子通知書設定」網路申請作業程序僅需填入身分證字號、出生年月日、集保帳號後6碼，再加上手機即時簡訊的驗證碼確認後即可完成，若投資人持有多個集保帳號，請輸入任一有買入復華投信系列ETF之集保帳號辦理設定即可，輕鬆做環保，不必再費心處理紙本個人資料，保存也更方便，一同響應數位金融及金管會推動證券市場邁向全球2050淨零排放的目標。

ETF 股利

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