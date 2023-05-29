0056改季配息…同樣配息差距多少張才要繳二代健保費？ 他舉例：差40張

元大高股息（0056）重大消息宣布由「年配改為季配」，年領4次息是好是壞？同時納入收益平準金機制，今年7月將進行第一次季除息。

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，0056重大改革之後，還能維持年年100％填息的紀錄嗎？還適合存股或是操作波段價差嗎？

季配息好處

1年4次，不必等滿1年才有現金入帳，且領到股利可再投入

季配息1年有4次的領息機會，也就是買進最多撐3個月就能領到股息，不必像年配息必須等1年才會等到股息進帳。

可以避掉股利滿2萬元，需繳2.11％的二代健保補充保費

以「次」為單位，不計全年累積，若單次的股利领取超過2萬元，2.11％的保費將直接在股利中扣除，而季配息讓配息分配到更多次來領，有機會可避掉二代健保補充保費。

納入收益平準金

公開說明書加註了一行「本基金來源可能為收益平準金」，這是要提醒投資人，如果買入0056的話，可能將有一部分資金，會用來做為未來ETF收益分配的預備金。

收益平準金是什麼？ 可以讓新投資者與舊投資者拿到相同的股息，不會因為公布配息時一堆新投資者搶買，而稀釋掉舊投資人股息的問題發生。 小花剛用3000元買入一檔收益平準金ETF，其中的2000元可能是投入在ETF成分，另外1000元則可能會先存放在收益平準金。 配息時，小花會拿到自己當初買入放置在收益平準金的錢，而不是所有收益都來自於ETF的已收配息（ETF的淨收益）。

0056兩大改革 影響了哪些投資方式

把0056歷年的股價分布抓出來看，很明顯可以發現，股價在一個箱型區間裡上下排徊整理；除權息後，股價會慣性下跌，而下跌中遇到成交爆大量，通常會是股價相對低點，此時分批買入可有效降低持股成本，等待股價反彈到相形區點的糕點賣出，就可以轉到比5％殖利率還要高的報酬。

這對於年收入高的有錢人有很大的幫助，若股息被納為所得稅後，總繳稅金額上升，是蠻大的一筆花費，用波段操作就沒有稅金問題，賺多少直接入袋。

但季配息後，可能面臨除息完還沒有填就又馬上除息，加上0056波動不輸0050，填息在季配規則下難度增高，會繼續年年都填息的不敗神話嗎？這得再觀察。

另外，0056除息後低買高賣的波動行情，取決於年年都100％填息的前提下，把歷年的波動行情抓出來看，的確勝率非常高。

以去年0056除息後的價格買入到現在，價差足足賺了26.9％，相當補，但這樣的慣性定律優勢是否會不見？等首次季配一年之後就會知道。

在乎要繳二代健保補充保費者

年配息：1年配1.5元，股利2萬元（健保免繳上限）／10元=13,330股，也就是持有「13.3張以上」的就要繳健保補充費。 季配息：拆成1季0.38元，（健保免繳上限）／10元=53,330股，相當於持有53.3張以上」的才需要繳健保補充費，一年股利最高能領到8萬元。

個人持有多年0056心得

0056持有好多年，成本即使跌破10年線都還是賺，面對這樣的變革，個人認為選股邏輯不會因為改為季配息就跟著改變。

操作上依舊維持單筆進場，進場點在10年線（26、27元）以下，高於手中成本價自己是都不會進場。

0056若以存股角度來投資的話，得存對安全股價區間，否則高點買入套牢，還得用領息理由來合理化安慰自己。

另外0056高波動常被人家詬病，帶相反卻也是優點，從過去股價分布中可以發現，每年高低價差其實比殖利率5％還要迷人，但這次改為季配後，是否還有低買高賣的價差紅利可賺，得好好觀察。

對於存股族來說，新版的0056就得面臨是否每次都填息的紀錄，無論是新手或是想要繼續布局的人，真的沒有眼睛閉著買這件事，價格是等出來的，等好價格入手，也要等好價格調節。

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