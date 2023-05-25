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他買「00878獲利率3.4%」想賣了！過來人勸退反籲多買一點

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資人花費19萬買進00878，獲利率已達3.4%、6504元。圖／聯合報系資料照
有投資人花費19萬買進00878，獲利率已達3.4%、6504元。圖／聯合報系資料照

「高股息ETF」00878是熱門投資標的之一，投資人可定時領取配息，是相當適合懶人的無腦投資。不過有投資人花費19萬買進00878，獲利率已達3.4%、6504元，讓他很猶豫該不該賣。雖然有人支持他賣出，但多數人都建議繼續存股，直言「恨不得再多買一些，一點點價差就賣要幹嘛？」

一名網友在論壇Dcard發文詢問「00878要賣嗎？」他貼出投資損益表，他花費19萬買進00878，總股數11000，獲利率已達3.4%、6504元。

有網友支持並留言「賣吧」、「填息就先賣一些了，因為之前持有成本比較高，等掉下來再補」、「賣啊，為什麼不賣？」

不過多數網友都建議他繼續存股，紛紛留言「878當個股在玩膩」、「我0056 6%都沒賣了」、「我實在很好奇買這個來賣價差？我從19塊到15.3都買過，未實現損益+11萬多，我平均一個月利息領6000多，上禮拜除息直接賺18000，還秒填息，我恨不得再多買一些，一點點價差就賣要幹嘛，我就問？」、「還不用賣，現在月kd開口朝上，等死亡交叉再賣也不遲」。

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