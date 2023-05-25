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元大美債20年（00679B）溢價還是被買爆！PTT曝投資人5字心態

聯合新聞網／ 綜合報導
國內債券ETF人氣王的元大美債20年成交量翻倍，成交值更是一舉衝上ETF之首。路透
國內債券ETF人氣王的元大美債20年成交量翻倍，成交值更是一舉衝上ETF之首。路透

投資人搶買元大美債20年（00687B），導致成交量大增，溢價嚴重。然而24日仍溢價3%，有網友認為，買的人可能是抱持「追高賣更高」的心態，直呼「溢價3%不夠，你有看過10%嗎？」

作為債券ETF中交易最熱絡的標的，在買氣追捧下，元大美債20年目前規模為764.7億元、受益人數達12.1萬人。不過，元大美債20年已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自4月19日起暫停受理初級市場申購；然在需求強烈，但供給不足的狀況下，次級市場交易價格與ETF淨值出現大幅偏離，近一周溢價介於3-6%之間。

PTT網友建議，「00679B溢價4%多，而且暫停升息不代表會立刻降息，現在買進不知道要放多久，考量到資金時間成本，資金還是移到正二比較好」。然而24日開盤仍溢價3%，網友不解「是有神秘股迷愛死元大，還是有什麼我不知道的秘密，有人能開示嗎？」

其他網友則留言「因為老師舉例時只報了這支股號」、「我今天出借了6%利，有夠開心」、「元大不是追加籌碼了，可以賺爽爽」、「因為網紅、電視節目都是推這支吧，而會照單全收的人，通常不會自己做功課去查別支，就跟很多人知道0050不知道006208一樣」。

還有網友留言「就先行者優勢阿，看看0050那麼鳥，但006208一直沒辦法超越就知道了」、「重點台股也是有其它一樣標的ETF可以選不用硬選這支」、「追高賣更高，溢價3%不夠你有看過10%嗎」、「不考慮現賣賺溢價嗎」、「台積電ADR也是長期溢價3-10%啊」。

ETF 台股 PTT 00679B元大美債20年

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