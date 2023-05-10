00878擁這「5大先天優勢」！ 專家：難怪是台股唯一百萬ETF人氣王

前天我發佈了團隊成員增貸存股週年的影片，獲得很大的迴響，其中幾個留言談論到如果是拿去存ETF如00878（國泰永續高股息）是不是風險比較小，其實是否要增貸去投資，這真的要自己評估。不過對於一般來說，其實在沒有時間或者是不知道從何研究起個股來論述的話，確實ETF一定是比個股的風險低非常非常多的，均不見高殖利率的個股例如航運或是面板等等，股價波動常像是在搭雲霄飛車！

那既然網友聊到00878，剛好也幫大家更新一下近況，5/2公佈預估配發0.27元現金股利，以5/9（二）收盤價來計算的年化殖利率是6％。

5/12會公布最後的股利，但00878有收益平準金制度，所以應該不會落差太大。再來就是考期末考大家才會念書，所以00878的最後一天唸書的時間是5/16，在這天是最後買進，趕得上可以參與5/17除息的截止日。

以截至到四月底為止的資料，金融股約佔00878大約25％的持股，以去年營運表現來看，今年有些配發的不盡理想，其實也早在預期之中，這時ETF的一籃子投資優勢就盡在不言中。

因為還有其他20多檔成分股掩護，ETF本身配息受到的影響就變得較小。

阿格力覺得00878的優點：

1.就是讓投資人比較能安心長抱，幫助散戶改掉過度交易、追高殺低、套牢凹單或者投資後就不知道怎麼管理的毛病，因為標的若換來換去，錯過行情的風險往往反而更大。 2.而且它每年5月跟11月都會有成分股調整，一年兩次調整體質汰弱留強。

高股息ETF在台股目前超過十檔，那00878為什麼有百萬人會去選擇？原因其實也不難，首先他是高股息ETF中費用率最低，再來是季配息符合存股族的渴望（笑），最後重要的是選股邏輯。

其實只看殖利率選股是非常危險的，但00878不僅是同類ETF中唯一納入ESG概念的，根據統計ESG不錯的公司之獲利能力基本上不會太差。進一步有考量過去公司的獲利表現及殖利率，自然能進一步降低波動率跟選到循環股的比例。

總結來說在高股息ETF中，考量到「費用率」、「換股周轉率」、「ESG」、「季配息」以及「避免選到景氣循環股」的眾多因素下，也難怪00878是台股目前唯一的百萬人氣王ETF。

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