00900其實沒輸00878…當它是年配ETF就好？ 專家：下一季才是重頭戲

富邦特選高股息30（00900）對照過去的4個季度配息加總後平均，每季的配息金額是超過國泰永續高股息（00878）的。

但為什麼網路上的罵聲居多呢？財經YouTuber柴鼠兄弟就在新影音中做出解釋，差別就在於投資人對於季配息的期待，也直言既然00900採用「自然配」的方式，還不如將「季配息改成年配」就好，還能省下匯費。

以下為影音內容：

00878配息再開0.27

00878這一季再度開出0.27元和2月一樣，符合先前的預期，最近四個季度加起來剛好就是1.1元，股價截至5/3號收盤價是17.69元，年化殖利率的化大約有6.2％。

接下來的重頭戲，就是5月下旬的「成分調整」，因為4月底很多金控都已經公告配息了，目前00878成分9檔金融股裡面，現金股利殖利率最高的是配1元的中信金（2891），是金控裡面唯一的4字頭，上海商銀（5876）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、元大金（2885）都在3％左右；第一金（2892）和富邦金（2881）還有國泰金（2882）則是不到3％，開發金（2883）則還未公布（截至5/4）。

這樣看下來，00878這次調整的金融檔數和權重，可能都會大幅下修。

也因為00878規模現在約1900億，隨便一檔持股就動輒2、30萬張，絕對不是2、3張就可以換好的，去年11月的元太和統一以及華新，就花了將近10個交易日才全部賣完，預估這是調整的最高峰會出現在5/29到6/1號。

要特別留意這幾天的投信買賣超會容易出現失真的現象，因為可能都是00878更換成分股造成的。

怎麼看待00900的自然配？

另外也是高股息的00900，這一季只有配0.017元，等於是每一張只有17元，創下成立以來最低的一次。

如果對照過去4個季度來看，配息很明顯是集中在去年8月，剛好把4月和7月這二次大換股參加得到的利息，一次配出來，導致後面幾季就幾乎沒有了。

也就是說00900透過第一年的配息示範給大家看，它的配息風格就是當季長出多少果，就直接讓投資人收，直接反應淡旺季，不會刻意去平均，走的是一種「自然配」。

00900這四季配息合計1.487元，除以4就是0.37元左右，單季金額其實遠超過00878。

但為何00900網路上負面聲量居多？

關鍵就是差在投資人對季配息的期待，既然要分成4次，而又不能平均分配的話，那還不如改成「年配」就好了，也不用每季配出這種0.0幾的，白白讓投資人被扣匯費。

現在高股息ETF這麼多，採用「自然配」的這種策略，能不能符合目前台灣ETF投資人對高股息商品的期待，覺得隨著時間累積，市場自然就會給出答案。

但就觀察，好像還是「平均配」會比較受歡迎，看00878就知道了，所以對00900的投資人來說，如果它的配息風格就是如此，乾脆就將其當成是一檔「8月除息的年配ETF」可能會比較好理解一點，也就是說00900下一季的配息才會是重頭戲。

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