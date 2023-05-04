00878「買貴了」賠錢怎辦？ 專家：用分批加碼跌0.X元就進場一次

有Youtuber100萬投入國泰永續高股息（00878），結果倒賠30萬，認為還不如早早投入元大台灣50（0050）？

股市分析師股添樂於《華視優選-鈔錢部署》節目中分析，股添樂建議這樣操作，有機會逆轉勝。

以下為影音內容：

00878去年最受到小資族喜歡的一檔ETF，規模因此增加了1000多億，也使得發行的基金公司走路有風，終於有了很厲害的代表作。

不過近期00878在網路上引起很熱烈的討論，有位Youtuber買進00878成本在18元左右，投入了百萬元，賠最慘的時候帳上負30幾萬，同時在00878下跌的時候，並沒有一直持續加碼，反而轉買0050，也因為幸好有這個動作，一來一往是有賺錢的。

此事件，連00878的經理人都跳出來說，投資00878不是希望短線操作，要有耐心、時間放長；也有其他網友表示自己購入成本是18元，買到現在帳上確實也是小虧的，該如何想辦法讓績效「逆轉勝」呢？

該影音者買進00878成本是18.3元，只要買貴了，什麼都不對！假設買在便宜的地方，譬如是15.3元，那就什麼都對了。

不過真的僅用一筆交易就要來否定一檔ETF嗎？其實這樣有點不公平，因為00878當初發行的價格是15元，沒有買到15元而買到18元，當然感受上不會好，東西買貴了絕對不會開心，但其實這事情是可以挽救的。

因為後來00878跌至15元的時候，也沒有去做「分批加碼」的動作，假使有這樣的動作，績效上面一定會是翻正的。

00878的波動就是比較小一點，一般正常來說是每下跌2.5％來買一次，雖然當時買在18.3元是貴的，但往後來看，這只是投資部位的一小部分而已。

如果依照每下跌2.5％就買一次的話，因為這檔高股息ETF，就是買股票，也沒有去買什麼衍生性商品，所以可以大膽篤定股價有一天一定會回來，就是股價往下就去執行加碼的動作，買出一個「微笑曲線」的概念。

18.3元用下跌2.5％計算買入價格，大概就是下跌0.5元就可以買進，將成本慢慢往下壓，最後就會獲利；18.3元每下跌0.5元買進，只要淨值達到17.15元就解套開始賺錢了。

但最後還是要提醒，不是每一檔股票或是ETF都適用微笑曲線。

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