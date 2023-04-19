00878投資半年慘虧近30萬！他曝高股息ETF「五缺點」：相對抗跌但也抗漲

YouTube頻道《李洛克日讀》分享，於2022年購入18.3元的國泰永續高股息（00878），不料之後股災來臨，一路下跌至10月份，帳面上的虧損高達30萬。

期間手中其餘的錢有另外投資元大台灣50（0050），而00878則沒賣出，領了一整年度的配息，目前只剩下小賠而已，當時買入的0050放在現在已獲利20％左右，相抵之下其實是賺錢的；李洛克還分享了高股息型ETF的五個缺點，分別是賠本、抗漲、配輸、長線，以及不穩。

以下為影音內容：

為什麼買00878？

過去小資族時候，約在2014年有投資過元大高股息（0056），當時後已經算是蠻流行買0050或0056，買進漲了約莫10多％就出手賣掉了，期間也有領到配息，但那時候持有本金不大。

本小利大利不大 本大利小利不小

當時投資10萬，即便有價差和領了配息賺了約20％，獲利也頂多2萬元而已。

之後因為開始創業，沒有多餘的閒錢可以投資，也就斷了投資幾年，直到近年有些成果想靠「錢滾錢」。

前年市場風氣流行「買0056不如買00878」，自己與0056比較過後，往年的0056大概都配5％左右，00878一年約莫可以配到6％以上，且規模夠大，受益人數多，之後也不會有難以脫手的問題，進而投資00878。

2022年00878最高價位來到19.7元，跌了後一下單筆上百萬買進18.3元的00878，但結果顯而易見就是2022的第二季起，股市開始大跌。

為何沒選擇0050？

以歷年績效顯示，高股息長期十年報酬會輸給大盤，要存股長抱就應該要選0050不是嗎？

但投進去的這筆錢，最多只打算5年就要拿回來了，所以選擇一檔波動沒這麼大的標的配息型ETF，因為把錢放在定存還不如放在配息型的ETF裡面。

選擇是基於，不貪心的前提下，同時也想要避免賠本；因若是投資0050不幸在5年後遇到股災，又要將錢從股市中拿回來，那就是真的需要認賠了。

00878賠了多少？

以為從高點已經回檔7-8％了，可以買進了，結果就套牢在18.3元，中間有加碼攤平，成本落在18元左右。

也不是沒錢繼續攤平，只是覺得與其在股災時期攤平波動不大的ETF，還不如直接買大盤，後續反彈的幅度才更大；00878賠，但0050賺，正負相抵，反而獲利更多。

於是剩下手中的錢就改買0050，而00878一路跌，到了10月就跌到了15.4元，帳面虧損快30萬。

不過去年一整年也領了00878的四次配息，殖利率加總約6.6％，領到超過10萬的配息，也就是說就算去年買在高點，放了一年之後，本金和股息加總計算，其實只有小賠一點點而已。

若沒有下跌，預計今年第二次00878的配息，就可以回本了，且上述提到股災時候，有購買0050，購入價格在百元以下，且持有成本比00878還高，獲利高達20％左右，在目前00878小賠，0050賺不少下，一來一回是有賺的。

00878配息的缺點

1.賠本 遇到股災可能賺了股息賠了價差。 2.抗漲 在股災結束回彈了之後，00878的價差就不如其它股票。 3.配輸 配息2022年還輸給0056，領到一年的完整配息，00878確實是輸給0056蠻多的。 4.長線 如果真的存股族要長線放10年的投資人，台股個人建議還是買大盤型的0050；除非資金沒有要在股市裡面放那麼久，那00878可能是比定存好的選擇。 5.不穩 如果真的只追求績效比定存好，且也不是長期存股，也怕賠錢的投資人，那外幣定存或許更適合，因為ETF畢竟是股票型的基金，相對風險還是比較高。

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