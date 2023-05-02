投資ETF需要分散而多買幾檔嗎？專家：0050和00878就不用了

有位朋友問到，他投資個股的時候，人家都會說要分散投資，那投資ETF時，是否也應該要分散，多買幾檔ETF呢？

我覺得很多人在投資ETF的時候，還是會將過去個股買賣的習慣套用進來，不管是分散投資、看K線分批進場、或是想要短線低買高賣，但我認為投資ETF的邏輯與投資個股很不一樣。

首先，ETF已經分散了，差別在於有多分散，所以不需要為了分散這目的去多買ETF。

舉例來說，如果你買電動車概念ETF，這檔ETF的成分股應該都是跟電動車產業相關的個股，如果你買的是中國高股息ETF，這檔ETF的成分股就應該是中國企業，可能持有的是30～50檔，甚至更多，光是買ETF就已經達到投資企業分散的目的了。

不將投資集中在特定一家公司，透過買ETF同時持有幾十家公司，本身就已經是一種投資分散。但上面的例子，只有公司分散，卻沒有做到產業分散，就好像買了10幾家銀行股，看似分散，但其實都集中在金融產業。

如果你買的是0050這種持有市值前50大企業的ETF，不只能做到企業分散，還能同時做到產業分散，0050的成分股包含了資訊科技、金融股、原材料、工業、通訊服務、與日常消費品等產業，若某段時間金融股表現不好時，也不至於影響到所有的持股。

所以，當你買的是0050這種ETF時，你還有需要特別再去買其他的ETF，來達到分散投資的目的嗎？我認為是不用的，不只是0050，持有00692、00850、甚至是0056、00878這種高股息ETF，也不需要為了分散而同時買多檔ETF，因為它們已經分散了企業與產業了。

那是否也不必要同時持有多檔ETF呢？我認為也不至於只能持有一兩檔ETF，想要分散多買也是可以，但出發就不是為了分散風險，而是增加機會。

譬如0056、00878、00713這三檔高股息ETF的選股邏輯是不一樣的，雖然都叫高股息，但他們的成分股一定會有些程度的不同，持有0056會有50檔個股，00878有30檔個股，00713也有50檔，但若同時擁有這3檔ETF，不重複的成分股可能會超過70家。

增加持有的成分股也是一種好的分散風險與提高機會，而且3檔ETF的選股邏輯都不一樣，績效表現肯定也會有一定的落差，甚至有可能輪流有好的績效表現，如果會煩惱哪一檔高股息ETF表現會比較好，就乾脆都買，不管誰表現好，你都會擁有。

還有一種方式是持有0050與0051，0050是持有台灣市值前50大的權值股，0051是持有市值排名51至150大的中型股，若同時擁有0050與0051，就可以將實際投資的公司增加到150家，幾乎完全不重複。

我們同時持有多檔ETF的目的，並不是為了要分散ETF的風險，而是為了增加不同成分股的數量，擴大產業類別，不只讓風險分散，也讓賺錢的機會提高，而不同的ETF選股邏輯也會影響其成分股的內容與整體績效，我們可以藉此獲得更平均的投資報酬。

所以，同時持有0050與006208是沒必要的，因為他們的選股邏輯是一模一樣的，成分股是完全相同，並沒有達到擴大持股增加機會的目的。

我在《ETF存股》這本書裡有介紹了台股的6檔類指數型ETF與5檔高股息ETF，特別介紹這11檔ETF的特性，你可以先參考內容，再決定想要將資金分配到幾檔ETF。

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