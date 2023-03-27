存股是需要規劃的！ 專家提「六個面向」：用身心健康判斷消費的必要性

今天來跟大家談談關於如何存股（存錢）大方向的思考，不談技術面，只談我心裡的感想，希望可以跟大家交流分享。以下是我簡單分成的六個面向：

1、思考願景

我想要的生活是什麼，退休後過不再為錢煩惱的日子？還是不論退休與否，都有能幫助自己的被動收入？

2、設定目標

設定目標，咬緊牙關去做到？例如，我想存到1000萬元。如果我離退休還有25年，假設年化報酬率5%，每月需存17000元。如果我離退休還有15年，假設年化報酬率5%，每月需存37600元。那麼就從自己每月的薪水中抽取這些錢來存股（存錢）吧！

3、稍高的標準

當然，您的職業決定您收入的穩定度，如果是受薪階級，那每月的薪水幾乎是固定的，那麼就很容易做規畫，先想想看，最近幾個月，平均能存多少錢，那麼就設定所存的金額為平均值再多一點，為什麼要多一點？那是為了給自己突破的勇氣，等於設一個難關給自己去超越。

比方說，我平均每月大約可存26000元，那我就設定目標為存30000元，接下來我就會為這多出來要存的4000元，而努力想辦法去完成。

這會影響著自己的心態，比方說，以前不會想加班，不想幫人代班或代課，但現在因為有這4000元的缺口需彌補，只要想到這可以幫自己多賺些錢，讓自己更接近存的目標，這時就會很欣然的接受，而且不會抱怨，因為這是自發性的內在動機驅使的，這樣子才會長久，所以我說，要設定目標稍微艱難一點，一旦突破，會很有成就感，激勵自己更正向的循環。

不過，也不能艱難太多，例如只有存10000元的能力，卻設定要存到20000元，這太為難自己了，除非，您有決心要讓自己往更高處爬，需要換一份更高薪的工作，但，這應該是長期的規畫，短期內的小目標，還是不要偏離自己的能力太多比較好，以免每次都達不到而遭受挫折，會影響存下去的動力。

4、抑制消費

也就是說，別做不重要的消費。什麼是不重要的消費？其實，用一個簡單的標準來衡量即可，那就是「不消費這個商品或服務，對我的身心健康更好，或沒有差別」，注意，我說的是「身心健康」，為什麼我特別強調這個，因為人最重要的是健康，沒有這個，算不上好的人生。

例如：少喝一杯手搖飲、咖啡，少抽一包菸，少吃一餐垃圾食物，對我健康是不是更好？少坐一段短程捷運、公車、計程車，多走一段路，對身體健康是不是比較好？少上網網購、沉迷手遊，買一堆用不到或只用幾次就不用的生活用品，是不是讓我比較不會成為身心不健康的「購物狂、網路成癮」？

所以，省下的飲料費、餐費、菸費、交通費、購物費，是不是對我們的身心健康更好？如果是，那這些就是非必要的消費！直接斷絕吧！

5、持續與回饋

即使做到以上幾點，但是如果不能持續下去，也是很可惜的，所以，要能年復一年，不斷實施，靠的就是要養成一個習慣，養成習慣沒有高深的學問，就是一旦實施後獲得正向回饋，我們就容易再做下去，怎麼能確保正向回饋一直出現，而不被負向回饋給打擊呢？

那就是不要設定太過不切實際的目標，一次進步一點就好，雖說是老生常談，但真正做到的人有多少？如果我們能不想要一步登天，而是相信慢慢來比較穩，每次（天）進步個0.1%（多存錢0.1%），這是不是不會很難呢？

6、檢視成果

執行一段時間後，我們就可以來檢視我們的達成率，是否達標，或超標，或不足。如果很輕鬆就達成，那麼可加深下階段的目標，若不如預期，也沒什麼好氣餒的，那可能只是我們目標訂太高，往下修正即可。

不要以為沒100%達成就是不夠好，試想，本來想存到100萬，結果「只」存到了80萬，我不認為這樣是不夠的，您應該想的是：哇！我存到80萬了耶，離100萬的目標更近了！下次，您說不定很容易就突破100萬了！保持正面的想法，很重要喔！

以上跟大家簡單分享，祝大家身心愉快！

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